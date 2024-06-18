В Ростовской области после атаки дронов горят резервуары с нефтепродуктами: объем 5 тысяч кубометров

последствия попадания в Азове, фото: телеграм-канал "Это Ростов новости"

В городе Азов Ростовской области, по данным властей, в результате атаки БпЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами.

Источник: губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram

Реклама:

Прямая речь Голубева: "В Азове в результате атаки БпЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами. По предварительным данным, жертв нет.

Подразделением МЧС организовано тушение открытого огня".

Дополнено: Российские Telegram-каналы пишут, что перед тем местные жители слышали 5 взрывов.

ВИДЕО ДНЯ

Позже в МЧС РФ сообщили, что горит 5 000 кубических метров нефтепродуктов.

Влада Ростовської області РФ повідомила, що нібито внаслідок атаки БпЛА у місті Азов загорілися резервуари з нафтопродуктами. За даними МНС РФ, горить 5 000 куб м. Відео МНС РФ pic.twitter.com/uQiVremmhI — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 18, 2024

"К месту направлен пожарный поезд. В тушении задействованы 73 специалиста и 21 единица техники. Пострадавших нет", − говорится в сообщении.