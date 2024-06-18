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В Ростовской области после атаки дронов горят резервуары с нефтепродуктами: объем 5 тысяч кубометров

Катерина Тищенко, Ирина БалачукВторник, 18 июня 2024, 07:10
В Ростовской области после атаки дронов горят резервуары с нефтепродуктами: объем 5 тысяч кубометров
последствия попадания в Азове, фото: телеграм-канал "Это Ростов новости"

В городе Азов Ростовской области, по данным властей, в результате атаки БпЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами.

Источник: губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram

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Прямая речь Голубева: "В Азове в результате атаки БпЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами. По предварительным данным, жертв нет.

Подразделением МЧС организовано тушение открытого огня".

Дополнено: Российские Telegram-каналы пишут, что перед тем местные жители слышали 5 взрывов.

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Позже в МЧС РФ сообщили, что горит 5 000 кубических метров нефтепродуктов.

"К месту направлен пожарный поезд. В тушении задействованы 73 специалиста и 21 единица техники. Пострадавших нет", − говорится в сообщении.

Темы: Росcиябеспилотникипожарнефть
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