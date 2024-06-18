Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

25.06

Банківський форум

ISW: Путін намагається готувати наступників режиму з числа своїх родичів і дітей чиновників

Катерина ТищенкоВівторок, 18 червня 2024, 04:59
ISW: Путін намагається готувати наступників режиму з числа своїх родичів і дітей чиновників
Володимир Путін, фото Getty Images

Інститут вивчення війни (ISW) допускає, що російський правитель Володимир Путін намагається підготувати можливих наступників свого режиму з числа своїх дітей і родичів, а також дітей інших високопосадовців.

Джерело: ISW

Деталі: В огляді наголошується, що Путін звільнив чотирьох заступників міністра оборони і замінив їх "близькою родичкою", сином колишнього прем'єрміністра Росії та економістом.

Реклама:

17 червня Путін звільнив заступників міністра оборони Миколу Панкова, Руслана Цалікова, Тетяну Шевцову і генерала армії Павла Попова, замінивши їх на заступників міністра оборони Анну Цівільову і Павла Фрадкова та першого заступника міністра оборони Леоніда Горніна.

Цівільова – двоюрідна племінниця Путіна, дружина нещодавно призначеного міністра енергетики Сергія Цівільова та голова ініційованого Кремлем фонду "Захисники Вітчизни". Вона також раніше входила до складу Ради з питань опіки та піклування у соціальній сфері при уряді Росії у 2019 році.

Фрадков – син колишнього прем'єрміністра Росії та найдовшого директора Служби зовнішньої розвідки Росії (СЗР) Михайла Фрадкова. Павло Фрадков обіймав посаду першого заступника керівника Адміністрації президента з 2021 року, заступника керівника Федерального агентства з управління державним майном (Росимущество) з 2012 по 2015 рік, а також в Департаменті загальноєвропейського співробітництва Міністерства закордонних справ Росії з 2005 по 2012 рік. Брат Фрадкова, Петро Фрадков, є головою російського державного "Промсвязьбанку" і 9 квітня зустрічався з пов'язаною з Кремлем губернаторкою проросійського молдовського автономного регіону Гагаузія Євгенією Гуцул, можливо, в рамках зусиль Кремля з дестабілізації Молдови.

ВІДЕО ДНЯ

Горнін обіймав посаду першого заступника міністра фінансів з травня 2018 року, заступника міністра фінансів з 2012 по 2018 рік, а також міністра фінансів і податкової політики Новосибірської області з 2010 по 2011 рік.

За оцінками ISW, призначення Цівільової, Фрадкова і Горніна "підтримують нещодавні зусилля Путіна, спрямовані на те, щоб представити своїх родичів і дітей інших високопосадовців російській громадськості, а також призначити економічних радників в Міноборони для поліпшення економіки в умовах воєнного часу".

Інститут вивчення війни нагадує, що Цівільова і Фрадков брали участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі разом з дочками Путіна та дітьми інших високопосадовців 6 і 7 червня. За оцінкою ISW від 7 червня, Путін намагався представити своїх дітей і дітей чиновників зі свого найближчого оточення громадськості, ймовірно, щоб створити умови для того, щоб вони з часом зайняли високі і впливові посади в російському уряді.

Путін також все частіше призначає економістів на керівні посади в Міністерстві оборони Росії і, зокрема, 12 травня замінив міністра оборони Сергія Шойгу на колишнього першого віцепрем'єра Андрія Білоусова, який є економістом за фахом. 20 травня Путін також замінив колишнього заступника міністра оборони Юрія Садовенка на колишнього заступника міністра економіки і аудитора Рахункової палати Ради Федерації Олега Савельєва.

Дослівно ISW: "Ці призначення свідчать про те, що Путін надає перевагу призначенню чиновників, яких він вважає лояльними до режиму, та економістів для покращення оборонно-промислової бази Росії.

Путін також може намагатися підготувати можливих наступників свого режиму з числа своїх дітей і родичів, а також дітей інших високопосадовців".

Ключові висновки ISW за 17 червня:

  • Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО може вжити заходів для посилення ядерного стримування, що викликало різну реакцію з боку високопосадовців Кремля.
  • Правитель Росії Володимир Путін звільнив чотирьох заступників міністра оборони і замінив їх "близькою родичкою", сином колишнього російського прем'єра і економістом 17 червня в рамках триваючої чистки чиновників у Міністерстві оборони Росії.
  • Призначення Цівільової, Фрадкова і Горніна підтримують нещодавні зусилля Путіна, спрямовані на те, щоб представити своїх родичів і дітей інших високопоставлених російських чиновників російській громадськості, а також призначити економічних радників в МО для поліпшення економіки у воєнний час.
  • Російські військові блогери в основному зосередилися на святкуванні звільнення Панкова, Цалікова, Шевцової та Попова і майже не звернули уваги на очевидне кумівство, яке принесло вигоду двом новим заступникам міністра оборони.
  • Російські державні ЗМІ маніпулювали інтерв'ю з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі, щоб звинуватити Україну в страйках на окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), намагаючись легітимізувати незаконну окупацію України Росією.
  • Західні партнери України продовжують докладати зусиль для підготовки більшої кількості українських пілотів на наданих Заходом винищувачах F-16.
  • Нещодавно російські війська просунулися вперед поблизу Сіверська, Часів Яру та Авдіївки.
  • Повідомляється, що Росія має проблеми з виробництвом артилерійських снарядів та окремих артилерійських систем.

Теми: ISWПутінРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ: Звільнили поліцейського, який був з Тищенком під час конфлікту в Дніпрі

Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля на Андрія Гнатова

Новоспечені аспіранти-контрактники не матимуть відстрочки: МОН оновило правила вступу

У вівторок графіки відключень світла діятимуть цілодобово

ЗМІ: Власник Telegram-каналу "Джокер" змінює дорогі автівки, має охорону і підозріло виїжджає за кордон

Міноборони: У "Резерв+" цього літа можуть запустити автоматичне надання відстрочки

Усі новини...
ISW
Путіна не цікавлять добросовісні переговори про мир в Україні – ISW
Путін своїми заявами напередодні Саміту миру хотів підірвати підтримку України Заходом – ISW
ISW: Росіяни почали знову возити паливо Кримським мостом, який може бути уражений
Останні новини
22:21
ОновленоУ російській Саваслейці втретє за вечір злітав МіГ-31К – була оголошена повітряна тривога
22:19
Жителі ТОТ мають звернутися до Пенсійного фонду для продовження субсидій
22:12
Кортеж Орбана в Німеччині потрапив в аварію, загинув поліцейський
21:53
Вдруге за вечір в Україні була повітряна тривога через зліт винищувача МіГ-31К 
21:50
ЄВРО-2024Яремчук — про матч із Бельгією: Ми повинні зробити щось неймовірне
21:49
Пишний і Марченко підписали кредитну угоду до Ukraine Facility
21:23
ЗМІ: США оголосять про пакет військової допомоги Україні на $150 млн
21:22
Дніпровських комунальників та підприємців підозрюють у розтраті 6 мільйонів на паркуванні
21:21
ЗМІ: Звільнили поліцейського, який був з Тищенком під час конфлікту в Дніпрі
21:21
Жінки в США мають лише третину від пенсійних заощаджень чоловіків – опитування
Усі новини...
Реклама:
Реклама: