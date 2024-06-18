ISW: Путін намагається готувати наступників режиму з числа своїх родичів і дітей чиновників

Інститут вивчення війни (ISW) допускає, що російський правитель Володимир Путін намагається підготувати можливих наступників свого режиму з числа своїх дітей і родичів, а також дітей інших високопосадовців.

Джерело: ISW

Деталі: В огляді наголошується, що Путін звільнив чотирьох заступників міністра оборони і замінив їх "близькою родичкою", сином колишнього прем'єрміністра Росії та економістом.

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17 червня Путін звільнив заступників міністра оборони Миколу Панкова, Руслана Цалікова, Тетяну Шевцову і генерала армії Павла Попова, замінивши їх на заступників міністра оборони Анну Цівільову і Павла Фрадкова та першого заступника міністра оборони Леоніда Горніна.

Цівільова – двоюрідна племінниця Путіна, дружина нещодавно призначеного міністра енергетики Сергія Цівільова та голова ініційованого Кремлем фонду "Захисники Вітчизни". Вона також раніше входила до складу Ради з питань опіки та піклування у соціальній сфері при уряді Росії у 2019 році.

Фрадков – син колишнього прем'єрміністра Росії та найдовшого директора Служби зовнішньої розвідки Росії (СЗР) Михайла Фрадкова. Павло Фрадков обіймав посаду першого заступника керівника Адміністрації президента з 2021 року, заступника керівника Федерального агентства з управління державним майном (Росимущество) з 2012 по 2015 рік, а також в Департаменті загальноєвропейського співробітництва Міністерства закордонних справ Росії з 2005 по 2012 рік. Брат Фрадкова, Петро Фрадков, є головою російського державного "Промсвязьбанку" і 9 квітня зустрічався з пов'язаною з Кремлем губернаторкою проросійського молдовського автономного регіону Гагаузія Євгенією Гуцул, можливо, в рамках зусиль Кремля з дестабілізації Молдови.

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Горнін обіймав посаду першого заступника міністра фінансів з травня 2018 року, заступника міністра фінансів з 2012 по 2018 рік, а також міністра фінансів і податкової політики Новосибірської області з 2010 по 2011 рік.

За оцінками ISW, призначення Цівільової, Фрадкова і Горніна "підтримують нещодавні зусилля Путіна, спрямовані на те, щоб представити своїх родичів і дітей інших високопосадовців російській громадськості, а також призначити економічних радників в Міноборони для поліпшення економіки в умовах воєнного часу".

Інститут вивчення війни нагадує, що Цівільова і Фрадков брали участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі разом з дочками Путіна та дітьми інших високопосадовців 6 і 7 червня. За оцінкою ISW від 7 червня, Путін намагався представити своїх дітей і дітей чиновників зі свого найближчого оточення громадськості, ймовірно, щоб створити умови для того, щоб вони з часом зайняли високі і впливові посади в російському уряді.

Путін також все частіше призначає економістів на керівні посади в Міністерстві оборони Росії і, зокрема, 12 травня замінив міністра оборони Сергія Шойгу на колишнього першого віцепрем'єра Андрія Білоусова, який є економістом за фахом. 20 травня Путін також замінив колишнього заступника міністра оборони Юрія Садовенка на колишнього заступника міністра економіки і аудитора Рахункової палати Ради Федерації Олега Савельєва.

Дослівно ISW: "Ці призначення свідчать про те, що Путін надає перевагу призначенню чиновників, яких він вважає лояльними до режиму, та економістів для покращення оборонно-промислової бази Росії.

Путін також може намагатися підготувати можливих наступників свого режиму з числа своїх дітей і родичів, а також дітей інших високопосадовців".

Ключові висновки ISW за 17 червня: