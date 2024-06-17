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Путін призначив свою ймовірну родичку заступницею нового міністра оборони

Роман ПетренкоПонеділок, 17 червня 2024, 17:22
Путін призначив свою ймовірну родичку заступницею нового міністра оборони
фото: ТАСС

Новою заступницею міністра оборони Володимир Путін призначив Анну Цівільову, яку ЗМІ називають його двоюрідною племінницею.

Джерело: РБК, BBC Russian

Деталі: Путін також підписав указ, згідно з яким у Міністерстві оборони буде 12 заступників міністра замість 10, зокрема два перших заступники міністра.

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Крім Цивілевої заступником міністра оборони призначено Павла Фрадкова - молодшого сина експрем'єра Михайла Фрадкова і колишнього першого заступника керуючого справами президента Росії.

Теми: ПутінРосіявійна
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