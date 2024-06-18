ISW: Путин пытается готовить преемников режима из числа своих родственников и детей чиновников
Институт изучения войны (ISW) допускает, что российский правитель Владимир Путин пытается подготовить возможных преемников своего режима из числа своих детей и родственников, а также детей других высокопоставленных чиновников.
Источник: ISW
Детали: В обзоре отмечается, что Путин уволил четырех заместителей министра обороны и заменил их "близкой родственницей", сыном бывшего премьер-министра России и экономистом.
17 июня Путин уволил заместителей министра обороны Николая Панкова, Руслана Цаликова, Татьяну Шевцову и генерала армии Павла Попова, заменив их на заместителей министра обороны Анну Цивилеву и Павла Фрадкова и первого заместителя министра обороны Леонида Горнина.
Цивилева – двоюродная племянница Путина, жена недавно назначенного министра энергетики Сергея Цивилева и глава инициированного Кремлем фонда "Защитники Отечества". Она также ранее входила в состав Совета по вопросам опеки и попечительства в социальной сфере при правительстве России в 2019 году.
Фрадков – сын бывшего премьер-министра России и директора Службы внешней разведки России (СВР) Михаила Фрадкова. Павел Фрадков занимал должность первого заместителя руководителя Администрации президента с 2021 года, заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) с 2012 по 2015 год, а также в Департаменте общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел России с 2005 по 2012 год. Брат Фрадкова, Петр Фрадков, является председателем российского государственного "Промсвязьбанка" и 9 апреля встречался со связанным с Кремлем губернатором пророссийского молдавского автономного региона Гагаузия Евгенией Гуцул, возможно, в рамках усилий Кремля по дестабилизации Молдовы.
Горнин занимал должность первого заместителя министра финансов с мая 2018 года, заместителя министра финансов с 2012 по 2018 год, а также министра финансов и налоговой политики Новосибирской области с 2010 по 2011 год.
По оценкам ISW, назначения Цивилевой, Фрадкова и Горнина "поддерживают недавние усилия Путина, направленные на то, чтобы представить своих родственников и детей других высокопоставленных чиновников российской общественности, а также назначить экономических советников в Минобороны для улучшения экономики в условиях военного времени".
Институт изучения войны напоминает, что Цивилева и Фрадков участвовали в Петербургском международном экономическом форуме вместе с дочерьми Путина и детьми других высокопоставленных чиновников 6 и 7 июня. По оценке ISW от 7 июня, Путин пытался представить своих детей и детей чиновников из своего ближайшего окружения общественности, вероятно, чтобы создать условия для того, чтобы они со временем заняли высокие и влиятельные должности в российском правительстве.
Путин также все чаще назначает экономистов на руководящие должности в Министерстве обороны России и, в частности, 12 мая заменил министра обороны Сергея Шойгу на бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова, который является экономистом по специальности. 20 мая Путин также заменил бывшего заместителя министра обороны Юрия Садовенко на бывшего заместителя министра экономики и аудитора Счетной палаты Совета Федерации Олега Савельева.
Дословно ISW: "Эти назначения свидетельствуют о том, что Путин предпочитает назначать чиновников, которых он считает лояльными к режиму, и экономистов для улучшения оборонно-промышленной базы России.
Путин также может пытаться подготовить возможных преемников своего режима из числа своих детей и родственников, а также детей других высокопоставленных чиновников".
Ключевые выводы ISW за 17 июня:
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО может принять меры для усиления ядерного сдерживания, что вызвало разную реакцию со стороны высокопоставленных чиновников Кремля.
- Правитель России Владимир Путин уволил четырех заместителей министра обороны и заменил их "близкой родственницей", сыном бывшего российского премьера и экономистом 17 июня в рамках продолжающейся чистки чиновников в Министерстве обороны России.
- Назначение Цивилевой, Фрадкова и Горнина поддерживают недавние усилия Путина, направленные на то, чтобы представить своих родственников и детей других высокопоставленных российских чиновников российской общественности, а также назначить экономических советников в МО для улучшения экономики в военное время.
- Российские военные блогеры в основном сосредоточились на праздновании увольнения Панкова, Цаликова, Шевцовой и Попова и почти не обратили внимания на очевидное кумовство, которое принесло выгоду двум новым заместителям министра обороны.
- Российские государственные СМИ манипулировали интервью с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси, чтобы обвинить Украину в забастовках на оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), пытаясь легитимизировать незаконную оккупацию Украины Россией.
- Западные партнеры Украины продолжают прилагать усилия для подготовки большего количества украинских пилотов на предоставленных Западом истребителях F-16.
- Недавно российские войска продвинулись вперед вблизи Северска, Часов Яра и Авдеевки.
- Сообщается, что Россия имеет проблемы с производством артиллерийских снарядов и отдельных артиллерийских систем.