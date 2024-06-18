ISW: Путин пытается готовить преемников режима из числа своих родственников и детей чиновников

Институт изучения войны (ISW) допускает, что российский правитель Владимир Путин пытается подготовить возможных преемников своего режима из числа своих детей и родственников, а также детей других высокопоставленных чиновников.

Источник: ISW

Детали: В обзоре отмечается, что Путин уволил четырех заместителей министра обороны и заменил их "близкой родственницей", сыном бывшего премьер-министра России и экономистом.

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17 июня Путин уволил заместителей министра обороны Николая Панкова, Руслана Цаликова, Татьяну Шевцову и генерала армии Павла Попова, заменив их на заместителей министра обороны Анну Цивилеву и Павла Фрадкова и первого заместителя министра обороны Леонида Горнина.

Цивилева – двоюродная племянница Путина, жена недавно назначенного министра энергетики Сергея Цивилева и глава инициированного Кремлем фонда "Защитники Отечества". Она также ранее входила в состав Совета по вопросам опеки и попечительства в социальной сфере при правительстве России в 2019 году.

Фрадков – сын бывшего премьер-министра России и директора Службы внешней разведки России (СВР) Михаила Фрадкова. Павел Фрадков занимал должность первого заместителя руководителя Администрации президента с 2021 года, заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) с 2012 по 2015 год, а также в Департаменте общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел России с 2005 по 2012 год. Брат Фрадкова, Петр Фрадков, является председателем российского государственного "Промсвязьбанка" и 9 апреля встречался со связанным с Кремлем губернатором пророссийского молдавского автономного региона Гагаузия Евгенией Гуцул, возможно, в рамках усилий Кремля по дестабилизации Молдовы.

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Горнин занимал должность первого заместителя министра финансов с мая 2018 года, заместителя министра финансов с 2012 по 2018 год, а также министра финансов и налоговой политики Новосибирской области с 2010 по 2011 год.

По оценкам ISW, назначения Цивилевой, Фрадкова и Горнина "поддерживают недавние усилия Путина, направленные на то, чтобы представить своих родственников и детей других высокопоставленных чиновников российской общественности, а также назначить экономических советников в Минобороны для улучшения экономики в условиях военного времени".

Институт изучения войны напоминает, что Цивилева и Фрадков участвовали в Петербургском международном экономическом форуме вместе с дочерьми Путина и детьми других высокопоставленных чиновников 6 и 7 июня. По оценке ISW от 7 июня, Путин пытался представить своих детей и детей чиновников из своего ближайшего окружения общественности, вероятно, чтобы создать условия для того, чтобы они со временем заняли высокие и влиятельные должности в российском правительстве.

Путин также все чаще назначает экономистов на руководящие должности в Министерстве обороны России и, в частности, 12 мая заменил министра обороны Сергея Шойгу на бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова, который является экономистом по специальности. 20 мая Путин также заменил бывшего заместителя министра обороны Юрия Садовенко на бывшего заместителя министра экономики и аудитора Счетной палаты Совета Федерации Олега Савельева.

Дословно ISW: "Эти назначения свидетельствуют о том, что Путин предпочитает назначать чиновников, которых он считает лояльными к режиму, и экономистов для улучшения оборонно-промышленной базы России.

Путин также может пытаться подготовить возможных преемников своего режима из числа своих детей и родственников, а также детей других высокопоставленных чиновников".

Ключевые выводы ISW за 17 июня: