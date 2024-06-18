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Міноборони: У "Резерв+" став доступний електронний військово-обліковий документ

Катерина ТищенкоВівторок, 18 червня 2024, 06:50
Міноборони: У Резерв+ став доступний електронний військово-обліковий документ
ілюстративне фото Міноборони

У мобільному застосунку "Резерв+" став доступний електронний військово-обліковий документ.

Джерело: заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко у Facebook

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Пряма мова: "Електронний військово-обліковий документ вже доступний в "Резерв+".

Деталі: Як повідомляється в додатку, тепер у ньому доступний також QR-код для зручної перевірки даних ТЦК або поліцією.

"Тепер з собою можна не носити паперовий військовий квиток чи загублене приписне свідоцтво", - повідомляють розробники.

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Що передувало: Раніше Черногоренко повідомляла, що з 18 червня інформацію з реєстру "Оберіг" має бути прирівняно до електронного військово-облікового документа.

"18 червня QR-код буде повністю доступний у мобільному застосунку. Потрібно буде запитати свою інформацію з "Оберега", отримати його вже з QR-кодом, і розраховувати на те, що це вже буде рівноцінний військово-обліковий документ", - пояснювала вона.

За словами заступниці міністра, зчитувати QR-код відповідні посадові особи будуть також через застосунок, і додаткове обладнання для цього не знадобиться.

Теми: військовий облік
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