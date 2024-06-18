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Минобороны: В "Резерв+" стал доступен электронный военно-учетный документ

Катерина ТищенкоВторник, 18 июня 2024, 06:50
Минобороны: В Резерв+ стал доступен электронный военно-учетный документ
иллюстративное фото Минобороны

В мобильном приложении "Резерв+" стал доступен электронный военно-учетный документ.

Источник: замминистра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в Facebook

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Прямая речь: "Электронный военно-учетный документ уже доступен в "Резерв+".

Детали: Как сообщается в приложении, теперь в нем доступен также QR-код для удобной проверки данных ТЦК или полицией.

"Теперь с собой можно не носить бумажный военный билет или утерянное приписное свидетельство", - сообщают разработчики.

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Что предшествовало: Ранее Черногоренко сообщала, что с 18 июня информация из реестра "Оберіг" должна быть приравнена к электронному военно-учетному документу.

"18 июня QR-код будет полностью доступен в мобильном приложении. Нужно будет запросить свою информацию из "Оберега", получить его уже с QR-кодом, и рассчитывать на то, что это уже будет равноценный военно-учетный документ", - объясняла она.

По словам замминистра, считывать QR-код соответствующие должностные лица будут также через приложение, и дополнительное оборудование для этого не понадобится.

Темы: воинский учет
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