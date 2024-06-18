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ЗСУ за добу відмінусували 1 230 окупантів і 16 танків

Ірина БалачукВівторок, 18 червня 2024, 08:03
ЗСУ за добу відмінусували 1 230 окупантів і 16 танків
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Мінус 1 230 окупантів, 32 артилерійські системи, 20 ББМ та 16 танків − такими є втрати Росії у загарбницькій війні проти України за минулу добу.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 18.06.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 528 620 (+1 230) осіб,
  • танків − 7 974 (+16) од,
  • бойових броньованих машин − 15 307 (+20) од,
  • артилерійських систем − 13 959 (+32) од,
  • РСЗВ − 1 104 (+0) од,
  • засобів ППО − 853 (+0) од,
  • літаків − 359 (+0) од,
  • гелікоптерів − 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 11 187 (+20) од,
  • крилатих ракет − 2 297 (+1) од,
  • кораблів/катерів − 28 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 19 031 (+40) од,
  • спеціальної техніки − 2 344 (+7) од.

Дані уточнюються.

Теми: Росіявтрати у війні
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