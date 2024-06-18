ЗСУ за добу відмінусували 1 230 окупантів і 16 танків
Вівторок, 18 червня 2024, 08:03
Мінус 1 230 окупантів, 32 артилерійські системи, 20 ББМ та 16 танків − такими є втрати Росії у загарбницькій війні проти України за минулу добу.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 18.06.24 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу − близько 528 620 (+1 230) осіб,
- танків − 7 974 (+16) од,
- бойових броньованих машин − 15 307 (+20) од,
- артилерійських систем − 13 959 (+32) од,
- РСЗВ − 1 104 (+0) од,
- засобів ППО − 853 (+0) од,
- літаків − 359 (+0) од,
- гелікоптерів − 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 11 187 (+20) од,
- крилатих ракет − 2 297 (+1) од,
- кораблів/катерів − 28 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 19 031 (+40) од,
- спеціальної техніки − 2 344 (+7) од.
Дані уточнюються.