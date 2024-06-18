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ВСУ за сутки отминусовали 1 230 оккупантов и 16 танков

Ирина БалачукВторник, 18 июня 2024, 08:03
ВСУ за сутки отминусовали 1 230 оккупантов и 16 танков
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Минус 1 230 оккупантов, 32 артиллерийские системы, 20 ББМ и 16 танков − таковы потери России в захватнической войне против Украины за минувшие сутки.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 18.06.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 528 620 (+1 230) человек,
  • танков − 7 974 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин − 15 307 (+20) ед,
  • артиллерийских систем − 13 959 (+32) ед,
  • РСЗО − 1 104 (+0) ед,
  • средств ПВО − 853 (+0) ед,
  • самолетов − 359 (+0) ед,
  • вертолетов − 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 11 187 (+20) ед,
  • крылатых ракет − 2 297 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 19 031 (+40) ед,
  • специальной техники − 2 344 (+7) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
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