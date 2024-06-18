ВСУ за сутки отминусовали 1 230 оккупантов и 16 танков
Вторник, 18 июня 2024, 08:03
Минус 1 230 оккупантов, 32 артиллерийские системы, 20 ББМ и 16 танков − таковы потери России в захватнической войне против Украины за минувшие сутки.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 18.06.24 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава − около 528 620 (+1 230) человек,
- танков − 7 974 (+16) ед,
- боевых бронированных машин − 15 307 (+20) ед,
- артиллерийских систем − 13 959 (+32) ед,
- РСЗО − 1 104 (+0) ед,
- средств ПВО − 853 (+0) ед,
- самолетов − 359 (+0) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 11 187 (+20) ед,
- крылатых ракет − 2 297 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 19 031 (+40) ед,
- специальной техники − 2 344 (+7) ед.
Данные уточняются.