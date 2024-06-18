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РФ атакувала південь України "Іскандером", протирадіолокаційною ракетою і КАБами

Валентина РоманенкоВівторок, 18 червня 2024, 10:22
РФ атакувала південь України Іскандером, протирадіолокаційною ракетою і КАБами
ілюстративне фото ПвК "Південь"

Впродовж доби 17 червня ворог вчергове атакував південь України, здійснивши пуск балістичної й авіаційної ракети та завдавши авіаударів із використанням КАБів.

Джерело: повітряне командування "Південь"

Деталі: Повідомляється, що зранку понеділка ворог атакував Миколаївщину балістичною ракетою з касетним боєприпасом (ймовірно "Іскандер-М"), а проти ночі випустив по Одещині протирадіолокаційну ракету Х-31П. Обидві атаки відбувалися з території тимчасово окупованого Криму.

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Крім того, на Херсонському напрямку було зафіксовано авіаудари противника із застосуванням керованих авіаційних бомб.

Також за минулу добу протиповітряною обороною півдня України на Херсонщині знищено два ударні безпілотники "Ланцет".

Теми: Повітряні сили ЗСУвійна
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