РФ атаковала юг Украины "Искандером", противорадиолокационной ракетой и КАБами

В течение суток 17 июня враг в очередной раз атаковал юг Украины, осуществив пуск баллистической и авиационной ракеты и нанеся авиаудары с использованием КАБов.

Источник: воздушное командование "Південь"

Детали: Сообщается, что утром понедельника враг атаковал Николаевскую область баллистической ракетой с кассетным боеприпасом (вероятно "Искандер-М"), а ночью выпустил по Одесской области противорадиолокационную ракету Х-31П. Обе атаки происходили с территории временно оккупированного Крыма.

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Кроме того, на Херсонском направлении были зафиксированы авиаудары противника с применением управляемых авиационных бомб.

Также за минувшие сутки противовоздушной обороной юга Украины на Херсонщине уничтожены два ударных беспилотника "Ланцет".