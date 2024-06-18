РФ атаковала юг Украины "Искандером", противорадиолокационной ракетой и КАБами
В течение суток 17 июня враг в очередной раз атаковал юг Украины, осуществив пуск баллистической и авиационной ракеты и нанеся авиаудары с использованием КАБов.
Источник: воздушное командование "Південь"
Детали: Сообщается, что утром понедельника враг атаковал Николаевскую область баллистической ракетой с кассетным боеприпасом (вероятно "Искандер-М"), а ночью выпустил по Одесской области противорадиолокационную ракету Х-31П. Обе атаки происходили с территории временно оккупированного Крыма.
Кроме того, на Херсонском направлении были зафиксированы авиаудары противника с применением управляемых авиационных бомб.
Также за минувшие сутки противовоздушной обороной юга Украины на Херсонщине уничтожены два ударных беспилотника "Ланцет".