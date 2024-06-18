Сапери знешкодили 250-кілограмову авіабомбу в Костянтинівці на Донеччині
Вівторок, 18 червня 2024, 10:35
Рятувальники ДСНС знешкодили фугасну авіабомбу вагою 250 кг, яка впала на території/ приватного домогосподарства у Костянтинівці Донецької області.
Джерело: ДСНС України у Facebook
Дослівно: "Фугасну авіабомбу вагою 250 кг вилучили сапери ДСНС з приватного домогосподарства у м. Костянтинівка, що на Донеччині. На щастя, боєприпас не спрацював і нікого не поранив".
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Деталі: Зазначається, що рятувальники транспортували авіабомбу на підривний майданчик і знищили її.