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Сапери знешкодили 250-кілограмову авіабомбу в Костянтинівці на Донеччині

Анастасія ПроцВівторок, 18 червня 2024, 10:35
Сапери знешкодили 250-кілограмову авіабомбу в Костянтинівці на Донеччині
Скриншот з відео ДСНС

Рятувальники ДСНС знешкодили фугасну авіабомбу вагою 250 кг, яка впала на території/ приватного домогосподарства у Костянтинівці Донецької області. 

Джерело: ДСНС України у Facebook

Дослівно: "Фугасну авіабомбу вагою 250 кг вилучили сапери ДСНС з приватного домогосподарства у м. Костянтинівка, що на Донеччині. На щастя, боєприпас не спрацював і нікого не поранив".

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Деталі: Зазначається, що рятувальники транспортували авіабомбу на підривний майданчик і знищили її.

Теми: Донецька областьДСНС
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