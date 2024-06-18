Саперы обезвредили 250-килограммовую авиабомбу в Константиновке Донецкой области

Спасатели ГСЧС обезвредили фугасную авиабомбу весом 250 кг, которая упала на территории/ частного домохозяйства в Константиновке Донецкой области.

Источник: ГСЧС Украины в Facebook

Дословно: "Фугасную авиабомбу весом 250 кг изъяли саперы ГСЧС из частного домохозяйства в г. Константиновка Донецкой области. К счастью, боеприпас не сработал и никого не ранил".

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Детали: Отмечается, что спасатели транспортировали авиабомбу на взрывную площадку и уничтожили ее.