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Саперы обезвредили 250-килограммовую авиабомбу в Константиновке Донецкой области

Анастасия ПроцВторник, 18 июня 2024, 10:35
Саперы обезвредили 250-килограммовую авиабомбу в Константиновке Донецкой области
Скриншот из видео ГСЧС

Спасатели ГСЧС обезвредили фугасную авиабомбу весом 250 кг, которая упала на территории/ частного домохозяйства в Константиновке Донецкой области.

Источник: ГСЧС Украины в Facebook

Дословно: "Фугасную авиабомбу весом 250 кг изъяли саперы ГСЧС из частного домохозяйства в г. Константиновка Донецкой области. К счастью, боеприпас не сработал и никого не ранил".

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Детали: Отмечается, что спасатели транспортировали авиабомбу на взрывную площадку и уничтожили ее.

Темы: Донецкая областьГСЧС
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