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Rheinmetall передасть Україні танк Frankenstein, який збиватиме ракети та дрони

Альона Мазуренко Вівторок, 18 червня 2024, 10:51
Rheinmetall передасть Україні танк Frankenstein, який збиватиме ракети та дрони
Макет, що показує, як, ймовірно, виглядатиме новий танк Frankenstein, фото: Rheinmetall

Німецький збройний концерн Rheinmetall передасть Україні гібриди танків Leopard та ППО Skyranger –Frankenstein, здатні збивати ворожі ракети та безпілотники. 

Джерело: The Telegraph

Дослівно: "Новий танк протиповітряної оборони Frankenstein, призначений для збивання російських безпілотників і ракет, буде поставлений в Україну провідною німецькою збройовою компанією.

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Rheinmetall оголосила, що встановить свою найсучаснішу зенітну систему Skyranger на корпуси танків Leopard 1, створивши нову машину для посилення обороноздатності України".

Деталі: Керівник відділу наземних систем компанії Rheinmetall Бйорн Бернхард розповів, що є багато бойових танків Leopard 1, на шасі яких вони можуть встановити башту Skyranger з автоматичною гарматою калібру 35 мм.

Rheinmetall лише нещодавно розробила Skyranger із датчиками з 360-градусним оглядом поля бою, здатними боротися з безпілотниками.

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Бернхард заявив про це під час нещодавнього відкриття надсекретного цеху Rheinmetall на заході Україні, де компанія ремонтує німецькі танки, які були пошкоджені на фронті.

Ремонтуючи машини в Україні, компанія сподівається скоротити час, необхідний для повернення танків у стрій.

Спочатку на заводі ремонтуватимуть лише бронемашини Marder та стару версію танка Leopard. Але компанія заявила, що хоче ремонтувати і більш сучасні танки "Leopard-2" всередині України.

Пряма мова Бернхарда: "Ми плануємо працювати в Україні в довгостроковій перспективі. Ми не просто постачаємо обладнання, а потім виводимо його - ми показуємо, що будемо тут постійно і підтримуватимемо Україну".

Теми: танкизброяЗбройні силиППО
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