Rheinmetall передаст Украине танк Frankenstein, который будет сбивать ракеты и дроны

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall передаст Украине гибриды танков Leopard и ПВО Skyranger -Frankenstein, способные сбивать вражеские ракеты и беспилотники.

Источник: The Telegraph

Дословно: "Новый танк противовоздушной обороны Frankenstein, предназначенный для сбивания российских беспилотников и ракет, будет поставлен в Украину ведущей немецкой оружейной компанией.

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Rheinmetall объявила, что установит свою самую современную зенитную систему Skyranger на корпуса танков Leopard 1, создав новую машину для усиления обороноспособности Украины".

Детали: Руководитель отдела наземных систем компании Rheinmetall Бьорн Бернхард рассказал, что есть много боевых танков Leopard 1, на шасси которых они могут установить башню Skyranger с автоматической пушкой калибра 35 мм.

Rheinmetall только недавно разработала Skyranger с датчиками с 360-градусным обзором поля боя, способными бороться с беспилотниками.

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Бернхард заявил об этом во время недавнего открытия сверхсекретного цеха Rheinmetall на западе Украины, где компания ремонтирует немецкие танки, которые были повреждены на фронте.

Ремонтируя машины в Украине, компания надеется сократить время, необходимое для возвращения танков в строй.

Сначала на заводе будут ремонтировать только бронемашины Marder и старую версию танка Leopard. Но компания заявила, что хочет ремонтировать и более современные танки "Leopard-2" внутри Украины.

Прямая речь Бернхарда: "Мы планируем работать в Украине в долгосрочной перспективе. Мы не просто поставляем оборудование, а потом выводим его - мы показываем, что будем здесь постоянно и будем поддерживать Украину".