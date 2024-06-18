МОУ: В додаток "Резерв+" додали функцію виправлення даних

У мобільному додатку "Резерв+" з’явилася функція дистанційного виправлення даних.

Джерело: заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в ефірі національного телемарафону, цитує "Армія Inform"

Деталі: За словами Черногоренко, перший випадок — коли громадянин України є військовослужбовцем, але досі перебуває на обліку.

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Другий випадок – для тих військовослужбовців, хто отримав у застосунку Резерв+ сповіщення "Дані не знайдено".

Пряма мова: "Військовослужбовці, які бачать, що вони досі на обліку, тобто вони занесені як військовозобов’язані, подають електронний запит, уточнюють, що вони вже є військовослужбовцями і цей статус ТЦК та ТСП виправляє через запит у відповідній військовій частині про факт прийняття людиною обов’язку щодо військової служби.

Тож, щоб не робити додаткові візити військовослужбовцям, яким незручно це робити, тому що вони на фронті, ми зробили цю можливість онлайн.

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Деталі: Стосовно другого випадку заступниця міністра додала: "Заповніть заявку на виправлення даних — і система автоматично актуалізує вашу інформацію".