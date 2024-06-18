Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

25.06

Банківський форум

МОУ: В додаток "Резерв+" додали функцію виправлення даних

Валентина РоманенкоВівторок, 18 червня 2024, 12:57
МОУ: В додаток Резерв+ додали функцію виправлення даних
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО МІНОБОРОНИ

У мобільному додатку "Резерв+" з’явилася функція дистанційного виправлення даних.

Джерело: заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в ефірі національного телемарафону, цитує "Армія Inform"

Деталі: За словами Черногоренко, перший випадок — коли громадянин України є військовослужбовцем, але досі перебуває на обліку.

Реклама:

Другий випадок – для тих військовослужбовців, хто отримав у застосунку Резерв+ сповіщення "Дані не знайдено".

Пряма мова: "Військовослужбовці, які бачать, що вони досі на обліку, тобто вони занесені як військовозобов’язані, подають електронний запит, уточнюють, що вони вже є військовослужбовцями і цей статус ТЦК та ТСП виправляє через запит у відповідній військовій частині про факт прийняття людиною обов’язку щодо військової служби.

Тож, щоб не робити додаткові візити військовослужбовцям, яким незручно це робити, тому що вони на фронті, ми зробили цю можливість онлайн.

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Стосовно другого випадку заступниця міністра додала: "Заповніть заявку на виправлення даних — і система автоматично актуалізує вашу інформацію".

Теми: мобілізаціяМіноборонидіджиталізація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ: Звільнили поліцейського, який був з Тищенком під час конфлікту в Дніпрі

Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля на Андрія Гнатова

Новоспечені аспіранти-контрактники не матимуть відстрочки: МОН оновило правила вступу

У вівторок графіки відключень світла діятимуть цілодобово

ЗМІ: Власник Telegram-каналу "Джокер" змінює дорогі автівки, має охорону і підозріло виїжджає за кордон

Міноборони: У "Резерв+" цього літа можуть запустити автоматичне надання відстрочки

Усі новини...
мобілізація
МОУ: QR-код військово-облікового документу вже завантажили 62 тисячі українців
"Нам твоє відношення до дупи". Що не так із рекрутингом до українського війська
На Львівщині побили працівника ТЦК: у нього черепно-мозкова травма
Останні новини
22:21
ОновленоУ російській Саваслейці втретє за вечір злітав МіГ-31К – була оголошена повітряна тривога
22:19
Жителі ТОТ мають звернутися до Пенсійного фонду для продовження субсидій
22:12
Кортеж Орбана в Німеччині потрапив в аварію, загинув поліцейський
21:53
Вдруге за вечір в Україні була повітряна тривога через зліт винищувача МіГ-31К 
21:50
ЄВРО-2024Яремчук — про матч із Бельгією: Ми повинні зробити щось неймовірне
21:49
Пишний і Марченко підписали кредитну угоду до Ukraine Facility
21:23
ЗМІ: США оголосять про пакет військової допомоги Україні на $150 млн
21:22
Дніпровських комунальників та підприємців підозрюють у розтраті 6 мільйонів на паркуванні
21:21
ЗМІ: Звільнили поліцейського, який був з Тищенком під час конфлікту в Дніпрі
21:21
Жінки в США мають лише третину від пенсійних заощаджень чоловіків – опитування
Усі новини...
Реклама:
Реклама: