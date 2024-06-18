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МОУ: В приложение "Резерв+" добавили функцию исправления данных

Валентина РоманенкоВторник, 18 июня 2024, 12:57
МОУ: В приложение Резерв+ добавили функцию исправления данных
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО МИНОБОРОНЫ

В мобильном приложении "Резерв+" появилась функция дистанционного исправления данных.

Источник: замминистра обороны Екатерина Черногоренко в эфире национального телемарафона, цитирует "Армія Inform"

Детали: По словам Черногоренко, первый случай - это когда гражданин Украины является военнослужащим, но до сих пор находится на учете.

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Второй случай - для тех военнослужащих, кто получил в приложении "Резерв+" оповещение "Данные не найдены".

Прямая речь: "Военнослужащие, которые видят, что они до сих пор на учете, то есть они занесены как военнообязанные, подают электронный запрос, уточняют, что они уже являются военнослужащими и этот статус ТЦК и ТСП исправляет через запрос в соответствующей воинской части о факте принятия человеком обязанности по военной службе.

Поэтому, чтобы не делать дополнительные визиты военнослужащим, которым неудобно это делать, потому что они на фронте, мы сделали эту возможность онлайн".

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Детали: Относительно второго случая заместитель министра добавила: "Заполните заявку на исправление данных - и система автоматически актуализирует вашу информацию".

Темы: мобилизацияМинобороныдиджитализация
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