Жінку з сином-підлітком затримали за підпал військових авто − поліція Києва
Керівник поліції Києва Дмитро Шумейко повідомив, що правоохоронці затримали жінку з її 14-річним сином за підозрою у підпалі двох військових автомобілів у столиці.
Джерело: поліція Києва
Пряма мова Шумейка: "Поліція Києва викрила жінку з 14-річним сином, які причетні до підпалу двох військових автівок у столиці".
Деталі: За його словами, мешканка Чернігівщини з сином знайшли "додатковий заробіток" через телеграм-канал та на замовлення російських спецслужб прибули до столиці для виконання завдання.
Вдень вони відслідковували потрібний транспортний засіб, а вночі за допомогою запалювальної суміші підпалили дві автівки в Шевченківському районі столиці − Mercedes-Benz та Mitsubishi Pajero. Свої дії жінка з сином фільмували на відео, щоб надати замовникам доказ виконання завдання.
"За результатами оперативно-розшукових заходів ми викрили та затримали жінку у порядку статті 208 Кримінального процесуального Кодексу, а її неповнолітнього сина помістили до Центру соціальної підтримки та реабілітації дітей на час, допоки обом не оберуть запобіжні заходи", − повідомив Шумейко.
Матері та сину оголосили про підозру в умисному знищенні майна, вчиненому шляхом підпалу (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 ККУ).
"За скоєння зухвалого злочину зловмисникам загрожує до 10-ти років позбавлення волі", − підсумували в поліції Києва.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що у ніч на 10 червня у місті Дніпро невідомі підпалили автомобіль, що належить Збройним силам. На місці злочину знайшли порожні пляшки з-під бензину.