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Жінку з сином-підлітком затримали за підпал військових авто − поліція Києва

Ірина БалачукВівторок, 18 червня 2024, 13:57
Жінку з сином-підлітком затримали за підпал військових авто − поліція Києва
Фото поліції

Керівник поліції Києва Дмитро Шумейко повідомив, що правоохоронці затримали жінку з її 14-річним сином за підозрою у підпалі двох військових автомобілів у столиці.

Джерело: поліція Києва  

Пряма мова Шумейка: "Поліція Києва викрила жінку з 14-річним сином, які причетні до підпалу двох військових автівок у столиці".

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Деталі: За його словами, мешканка Чернігівщини з сином знайшли "додатковий заробіток" через телеграм-канал та на замовлення російських спецслужб прибули до столиці для виконання завдання. 

 
фото поліції

Вдень вони відслідковували потрібний транспортний засіб, а вночі за допомогою запалювальної суміші підпалили дві автівки в Шевченківському районі столиці − Mercedes-Benz та Mitsubishi Pajero. Свої дії жінка з сином фільмували на відео, щоб надати замовникам доказ виконання завдання.  

 
фото поліції

"За результатами оперативно-розшукових заходів ми викрили та затримали жінку у порядку статті 208 Кримінального процесуального Кодексу, а її неповнолітнього сина помістили до Центру соціальної підтримки та реабілітації дітей на час, допоки обом не оберуть запобіжні заходи", − повідомив Шумейко.

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Матері та сину оголосили про підозру в умисному знищенні майна, вчиненому шляхом підпалу (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 ККУ).

"За скоєння зухвалого злочину зловмисникам загрожує до 10-ти років позбавлення волі", − підсумували в поліції Києва.

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Теми: Київполіціяпожежа
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