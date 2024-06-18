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Женщину с сыном-подростком задержали за поджог военных авто − полиция Киева

Ирина БалачукВторник, 18 июня 2024, 13:57
Женщину с сыном-подростком задержали за поджог военных авто − полиция Киева
Фото полиции

Руководитель полиции Киева Дмитрий Шумейко сообщил, что правоохранители задержали женщину с ее 14-летним сыном по подозрению в поджоге двух военных автомобилей в столице.

Источник: полиция Киева 

Прямая речь Шумейко: "Полиция Киева разоблачила женщину с 14-летним сыном, которые причастны к поджогу двух военных автомобилей в столице".

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Детали: По его словам, жительница Черниговщины с сыном нашли "дополнительный заработок" через телеграмм-канал и по заказу российских спецслужб прибыли в столицу для выполнения задания. 

 
Фото полиціии 

Днем они отслеживали нужное транспортное средство, а ночью с помощью зажигательной смеси подожгли две машины в Шевченковском районе столицы − Mercedes-Benz и Mitsubishi Pajero. Свои действия женщина с сыном снимали на видео, чтобы предоставить заказчикам доказательство выполнения задания. 

 
фото полиции 

"По результатам оперативно-розыскных мероприятий мы разоблачили и задержали женщину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального Кодекса, а ее несовершеннолетнего сына поместили в Центр социальной поддержки и реабилитации детей на время, пока обоим не изберут меры пресечения", − сообщил Шумейко.

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Матери и сыну объявили о подозрении в умышленном уничтожении имущества, совершенном путем поджога (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 УКУ).

"За совершение дерзкого преступления злоумышленникам грозит до 10-ти лет лишения свободы", − подытожили в полиции Киева.

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Темы: Киевполицияпожар
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