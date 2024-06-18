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МЗС Китаю відповіло генсеку НАТО на звинувачення у сприянні війни проти України

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцВівторок, 18 червня 2024, 14:30
МЗС Китаю відповіло генсеку НАТО на звинувачення у сприянні війни проти України
Речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь. фото: Getty Images

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь закликав НАТО "припинити перекладати провину" та "зробити щось практичне для політичного врегулювання кризи" після того, як генсек Альянсу Єнс Столтенберг звинуватив Пекін у розпалюванні війни в Україні через підтримку РФ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AFP

Деталі: Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у понеділок закликав Китай відповісти за підтримку Пекіном російського вторгнення в Україну. 

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У вівторок Пекін заявив, що НАТО "слід зайнятися самоаналізом, а не довільними наклепами і нападками на Китай".

"Ми радимо (НАТО) припинити перекладати провину і сіяти розбрат, не підливати оливи у вогонь і не розпалювати конфронтацію, а зробити щось практичне для політичного врегулювання кризи", – заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь.

Стратегічне партнерство між Китаєм і Росією зміцнилося після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, але Пекін відкидає звинувачення Заходу в тому, що він допомагає Москві. 

ВІДЕО ДНЯ

Минулого тижня країни "Групи семи" заявили, що продовжать вживати заходів проти суб'єктів у Китаї та третіх країнах, які матеріально підтримують військову машину РФ у її загарбницькій війні проти України.

Китай не брав участі у Саміті миру в Швейцарії на вихідних, про підсумки якого детально розповідала "ЄвроПравда".

Теми: КитайНАТО
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