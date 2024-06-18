МИД Китая ответил генсеку НАТО на обвинения в содействии войне против Украины

Представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь призвал НАТО "прекратить перекладывать вину" и "сделать что-то практическое для политического урегулирования кризиса" после того, как генсек Альянса Йенс Столтенберг обвинил Пекин в разжигании войны в Украине из-за поддержки РФ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Детали: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник призвал Китай ответить за поддержку Пекином российского вторжения в Украину.

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Во вторник Пекин заявил, что НАТО "следует заняться самоанализом, а не произвольной клеветой и нападками на Китай".

"Мы советуем (НАТО) прекратить перекладывать вину и сеять раздор, не подливать масла в огонь и не разжигать конфронтацию, а сделать что-то практическое для политического урегулирования кризиса", – заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь.

Стратегическое партнерство между Китаем и Россией укрепилось после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, но Пекин отвергает обвинения Запада в том, что он помогает Москве.

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На прошлой неделе страны "Группы семи" заявили, что продолжат принимать меры против субъектов в Китае и третьих странах, которые материально поддерживают военную машину РФ в ее захватнической войне против Украины.

Китай не участвовал в Саммите мира в Швейцарии на выходных, об итогах которого подробно рассказывала "ЕвроПравда".