ЗМІ: Італія планує передати Києву ракети Storm Shadow

РАКЕТА STORM SHADOW ПІД КРИЛОМ ЛІТАКА, ФОТО з сайту ARMYINFORM

Італія планує передати Україні партію крилатих ракет дальнього радіуса дії Storm Shadow.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Fatto Quotidiano

Деталі: Повідомляється, що ракети нібито мають надійти у рамках дев'ятого пакета допомоги, який повинен бути виділений наприкінці червня.

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Міністерство оборони Італії поки що не коментувало цю інформацію.

Варто зазначити, що за неофіційними даними Італія з 1999 року отримала 200 ракет Storm Shadow. Глава МЗС Британії Грант Шаппс у квітні заявляв, що Італія разом з Британією і Францією вже брала участь у постачанні далекобійних ракет Україні.

У цьому ж пакеті Рим планує передати Україні систему ППО Samp/T, про що на початку червня повідомляв глава МЗС Антоніо Таяні.

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Міністр підтвердив, що уряд Італії готує ще один пакет військової допомоги, зміст якого, як і в попередніх випадках, буде конфіденційним.

Україна отримала першу систему SAMP/T, також відому як MAMBA, у 2023 році. Ця франко-італійська батарея може відстежувати десятки цілей і перехоплювати 10 одночасно.

Що передувало: ЗМІ повідомили, що новий пакет військової допомоги із системою ППО Італія може затвердити після саміту "Групи семи" в середині червня.