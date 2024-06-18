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СМИ: Италия планирует передать Киеву ракеты Storm Shadow

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоВторник, 18 июня 2024, 15:34
СМИ: Италия планирует передать Киеву ракеты Storm Shadow
РАКЕТА STORM SHADOW ПОД КРЫЛОМ САМОЛЕТА, ФОТО с сайта ARMYINFORM

Италия планирует передать Украине партию крылатых ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Fatto Quotidiano

Детали: Сообщается, что ракеты якобы должны поступить в рамках девятого пакета помощи, который должен быть выделен в конце июня.

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Министерство обороны Италии пока не комментировало эту информацию.

Стоит отметить, что по неофициальным данным Италия с 1999 года получила 200 ракет Storm Shadow. Глава МИД Британии Грант Шаппс в апреле заявлял, что Италия вместе с Британией и Францией уже участвовала в поставках дальнобойных ракет Украине.

В этом же пакете Рим планирует передать Украине систему ПВО Samp/T, о чем в начале июня сообщал глава МИД Антонио Таяни.

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Министр подтвердил, что правительство Италии готовит еще один пакет военной помощи, содержание которого, как и в предыдущих случаях, будет конфиденциальным.

Украина получила первую систему SAMP/T, также известную как MAMBA, в 2023 году. Эта франко-итальянская батарея может отслеживать десятки целей и перехватывать 10 одновременно.

Что предшествовало: СМИ сообщили, что новый пакет военной помощи с системой ПВО Италия может утвердить после саммита "Группы семи" в середине июня.

Темы: помощь УкраиневойнаИталия
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