На мілітарній виставці у Франції Україна презентувала ударний дрон, аналог російського "Ланцета"

На виставці оборонної промисловості Eurosatory 2024 у Франції Україна продемонструвала дрон-камікадзе Mace ("Булава"), який доволі часто називають аналогом "Ланцета".

Джерело: Defense Express

Деталі: Дрон був представлений компанією UAC на стенді Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України (NAUDI). Щодо назви, то у брошурі він названий Mace, але напис на крилах прямо говорить, що його оригінальна назва саме українська - "Булава".

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Повідомляється, що подібність до "Ланцету" пов′язана як із задачами, які має виконувати цей дрон, так і аеродинамічним рішенням із Х-подібним оперенням.

Фото: Defense Express

Mace має загальну злітну вагу в 11 кг, з яких на бойову частину припадає 3,6 кг. Бойова частина дрона - комбінована і поєднує у собі кумулятивну, пробивну та термобаричну.

Фото: Defense Express

При крейсерській швидкості у 100 км/год він може знаходитись у повітрі понад 50 хвилин, мотор на дроні - електричний. Розмах крил складає близько 1,6 метра, при загальній довжині дрона близько 1,5 метра.

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Серед особливостей дрона - можливість використання, як в день, так і в ночі, машинний зір з автоматичним виявленням та автоматичним супроводженням цілі, на додачу високу стійкість до РЕБ.

Дрон фіксує спуфінг, має шифрований канал передачі даних, а також використовує MESH-технологію (ретрансляцію), що дозволяє реалізувати дальність удару на понад 60 км. Також мова йде і про об'єднання у єдиний контур із розвідувальними дронами.

Для старту Mace використовується катапульта. Окрім можливості ураження обраної оператором цілі також є можливість удару по координатах.

Довідково: Eurosatory проводиться раз на два роки. Цього разу у виставці беруть участь понад 2 000 кампаній з 61 країни, а також міжнародні організації. До їх числа входить і Єврокомісія, яка, будучи відносно новим учасником цього заходу, активізувала свою стратегію розвитку оборонної промисловості після початку російської агресії в Україні.