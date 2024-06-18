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На милитарной выставке во Франции Украина представила ударный дрон, аналог российского "Ланцета"

Станислав ПогориловВторник, 18 июня 2024, 16:21
На милитарной выставке во Франции Украина представила ударный дрон, аналог российского Ланцета
Фото: Defense Express

На выставке оборонной промышленности Eurosatory 2024 во Франции Украина продемонстрировала дрон-камикадзе Mace ("Булава"), который довольно часто называют аналогом "Ланцета".

Источник: Defense Express

Детали: Дрон был представлен компанией UAC на стенде Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI). Что касается названия, то в брошюре он назван Mace, но надпись на крыльях прямо говорит, что его оригинальное название именно украинское - "Булава".

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Сообщается, что сходство с "Ланцетом" связано как с задачами, которые должен выполнять этот дрон, так и аэродинамическим решением с Х-образным оперением.

 

Mace имеет общий взлетный вес в 11 кг, из которых на боевую часть приходится 3,6 кг. Боевая часть дрона - комбинированная и сочетает в себе кумулятивную, пробивную и термобарическую.

 

При крейсерской скорости в 100 км/ч он может находиться в воздухе более 50 минут, мотор на дроне - электрический. Размах крыльев составляет около 1,6 метра, при общей длине дрона около 1,5 метра.

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Среди особенностей дрона - возможность использования, как днем, так и ночью, машинное зрение с автоматическим обнаружением и автоматическим сопровождением цели, в дополнение высокую устойчивость к РЭБ.

Дрон фиксирует спуфинг, имеет шифрованный канал передачи данных, а также использует MESH-технологию (ретрансляцию), что позволяет реализовать дальность удара на более 60 км. Также речь идет и об объединении в единый контур с разведывательными дронами.

Для старта Mace используется катапульта. Кроме возможности поражения выбранной оператором цели также есть возможность удара по координатам.

Справочно: Eurosatory проводится раз в два года. На этот раз в выставке принимают участие более 2 000 кампаний из 61 страны, а также международные организации. В их число входит и Еврокомиссия, которая, будучи относительно новым участником этого мероприятия, активизировала свою стратегию развития оборонной промышленности после начала российской агрессии в Украине.

Темы: беспилотникиУкраинавойна
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