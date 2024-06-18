ЦНС ідентифікував деяких найманців із Близького сходу, які воюють в Україні

Центр національного спротиву встановив особи низки найманців із Близького сходу, які воюють проти України на боці російських загарбників.

Джерело: ЦНС

Деталі: На боці агресора проти України воюють найманці з Африки, Куби, Непалу та країн Близького сходу. Центр національного спротиву планує публікувати особисту інформацію воєнних злочинців, аби вони не уникли покарання.

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Вказано, що ідентифікувати першу партію бойовиків РФ вдалось завдяки небайдужим.

Це зокрема:

Бассем Мохамед (Єгипет) – проходить службу у 254-му мотострілецькому полку РФ, брав участь в боях на Харківському напрямку.

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Мохамед Салах (попередньо Єгипет) – також служить у 254-му мотострілецькому полку.

Аххамад Алі (Сирія) – проходить службу в 488-му мотострілецькому полку.

Дослівно: "Всі ці люди будуть ліквідовані. Нікому не вдасться уникнути відповідальності й брати участь у війні конфіденційно – всі ваші діяння стануть відомі загалу.

Єдиний шанс вижити для найманців, що обрали воювати за ворога – це здатися в полон".