ЦНС идентифицировал некоторых наемников с Ближнего Востока, которые воюют в Украине

Центр национального сопротивления установил личности ряда наемников с Ближнего Востока, которые воюют против Украины на стороне российских захватчиков.

Источник: ЦНС

Детали: На стороне агрессора против Украины воюют наемники из Африки, Кубы, Непала и стран Ближнего Востока. Центр национального сопротивления планирует публиковать личную информацию военных преступников, чтобы они не избежали наказания.

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Указано, что идентифицировать первую партию боевиков РФ удалось благодаря неравнодушным.

Это в частности:

Бассем Мохамед (Египет) - проходит службу в 254-м мотострелковом полку РФ, участвовал в боях на Харьковском направлении.

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Мохамед Салах (предварительно Египет) - также служит в 254-м мотострелковом полку.

Аххамад Али (Сирия) - проходит службу в 488-м мотострелковом полку.

Дословно: "Все эти люди будут ликвидированы. Никому не удастся избежать ответственности и участвовать в войне конфиденциально - все ваши деяния станут известны общественности.

Единственный шанс выжить для наемников, выбравших воевать за врага - это сдаться в плен".