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Уряд Латвії виділив додаткові 10 млн євро на зміцнення кордону з РФ та Білоруссю

Ірина Кутєлєва, Тетяна ОлійникВівторок, 18 червня 2024, 18:36
Уряд Латвії виділив додаткові 10 млн євро на зміцнення кордону з РФ та Білоруссю
Фото - Getty Images

Уряд Латвії на засіданні у вівторок, 18 червня, виділив Міністерству оборони фінансування в розмірі до 10 мільйонів євро, щоб продовжити роботу над зміцненням кордону з РФ та Білоруссю.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Delfi

Деталі: Фінансування буде виділено з програми державного бюджету "Кошти на непередбачені випадки" відповідно до обсягу фактично необхідних витрат.

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У міністерстві оборони нагадали, що з березня цього року оборонна галузь проводить практичні роботи зі зміцнення східного кордону, а в найближчі п'ять років у це планується вкласти 303 мільйони євро.

Зміцнення кордону в Латвії почалося зі встановлення об'єктів протимобільності, а також зі створення протитанкових ровів. Для цього було перекопано деякі дороги.

Наразі триває процес узгодження використання приватних територій для розміщень тимчасових матеріально-технічних засобів як з юридичними, так і з фізичними особами.

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План військового зміцнення східного кордону і протимобільності є частиною створення Балтійської лінії оборони, в рамках якої вздовж усього кордону з Росією і Білоруссю будуть створені пункти підтримки підрозділів Національних збройних сил – оборонні позиції для солдатів і укріплені оборонні позиції, різні перепони, протитанкові рови, склади з боєприпасами і мінами.

Балтійська лінія оборони істотно зміцнить спроможність країн Балтії до військової оборони своїх кордонів і не дасть змоги Росії проводити швидкі військові операції. Будівництво лінії відповідає планам оборони НАТО.

Нагадаємо, на початку березня уряд Латвії затвердив план військового зміцнення і контрмобільних заходів кордоні з РФ та Білоруссю.

Теми: ЛатвіякордонРосіяБілорусь
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