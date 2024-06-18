Правительство Латвии выделило дополнительные 10 млн евро на укрепление границы с РФ и Беларусью

Правительство Латвии на заседании во вторник, 18 июня, выделило Министерству обороны финансирование в размере до 10 миллионов евро, чтобы продолжить работу над укреплением границы с РФ и Беларусью.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Delfi

Детали: Финансирование будет выделено из программы государственного бюджета "Средства на непредвиденные случаи" в соответствии с объемом фактически необходимых расходов.

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В министерстве обороны напомнили, что с марта этого года оборонная отрасль проводит практические работы по укреплению восточной границы, а в ближайшие пять лет в это планируется вложить 303 миллиона евро.

Укрепление границы в Латвии началось с установки объектов противомобильности, а также с создания противотанковых рвов. Для этого были перекопаны некоторые дороги.

Сейчас идет процесс согласования использования частных территорий для размещения временных материально-технических средств как с юридическими, так и с физическими лицами.

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План военного укрепления восточной границы и противомобильности является частью создания Балтийской линии обороны, в рамках которой вдоль всей границы с Россией и Беларусью будут созданы пункты поддержки подразделений Национальных вооруженных сил – оборонительные позиции для солдат и укрепленные оборонительные позиции, различные преграды, противотанковые рвы, склады с боеприпасами и минами.

Балтийская линия обороны существенно укрепит способность стран Балтии к военной обороне своих границ и не позволит России проводить быстрые военные операции. Строительство линии соответствует планам обороны НАТО.

Напомним, в начале марта правительство Латвии утвердило план военного укрепления и контрмобильных мероприятий на границе с РФ и Беларусью.