Правительство Латвии выделило дополнительные 10 млн евро на укрепление границы с РФ и Беларусью
Правительство Латвии на заседании во вторник, 18 июня, выделило Министерству обороны финансирование в размере до 10 миллионов евро, чтобы продолжить работу над укреплением границы с РФ и Беларусью.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Delfi
Детали: Финансирование будет выделено из программы государственного бюджета "Средства на непредвиденные случаи" в соответствии с объемом фактически необходимых расходов.
В министерстве обороны напомнили, что с марта этого года оборонная отрасль проводит практические работы по укреплению восточной границы, а в ближайшие пять лет в это планируется вложить 303 миллиона евро.
Укрепление границы в Латвии началось с установки объектов противомобильности, а также с создания противотанковых рвов. Для этого были перекопаны некоторые дороги.
Сейчас идет процесс согласования использования частных территорий для размещения временных материально-технических средств как с юридическими, так и с физическими лицами.
План военного укрепления восточной границы и противомобильности является частью создания Балтийской линии обороны, в рамках которой вдоль всей границы с Россией и Беларусью будут созданы пункты поддержки подразделений Национальных вооруженных сил – оборонительные позиции для солдат и укрепленные оборонительные позиции, различные преграды, противотанковые рвы, склады с боеприпасами и минами.
Балтийская линия обороны существенно укрепит способность стран Балтии к военной обороне своих границ и не позволит России проводить быстрые военные операции. Строительство линии соответствует планам обороны НАТО.
Напомним, в начале марта правительство Латвии утвердило план военного укрепления и контрмобильных мероприятий на границе с РФ и Беларусью.