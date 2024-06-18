Яценюк: Информация о моей недвижимости в Крыму - примитивный фейк

Председатель Киевского форума по безопасности, экс-премьер Украины Арсений Яценюк опроверг распространенную информацию, в частности, российскими пропагандистами, о том, что он владеет в Крыму недвижимостью, которая была якобы "национализирована" оккупантами.

Источник: Яценюк в Facebook

Прямая речь Яценюка: "И снова очередная российская ложь, распространенная крупнейшими пропагандистскими ресурсами Путина. О том, что в оккупированном Крыму "национализирована" якобы недвижимость Яценюка. Эту ложь перепечатали издания и в Украине.

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Поскольку это уже не первый вброс Кремля на эту тему, повторю еще раз: информация о моей недвижимости на территории оккупированного Крыма - примитивный фейк! "

Детали: Яценюк отметил, что это легко проверить по реестрам собственности. Он добавил, что никаких активов у него не было ни до, ни после оккупации украинского Крыма.

"Могу лишь добавить, если бы у меня действительно было такое конфискованное имущество, я уже давно обратился бы в суд против России и взимал бы средства с замороженных российских активов", - написал Яценюк.

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Он добавил, что воспринимает то, что Кремль пытается до сих пор его дискредитировать, "как доказательство, что за свою политическую жизнь я делал все ради защиты Украины от российской агрессии".

Что предшествовало: Перед этим оккупанты в Крыму сообщили о новых кражах недвижимости украинцев, среди которых активы экс-премьера Арсения Яценюка и победительницы "Евровидения" 2016 года певицы Сусаны Джамаладиновой, а также активы "Киевгорстроя".