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На Дніпропетровщині відомо про двох поранених від російських атак

Тетяна ОлійникВівторок, 18 червня 2024, 18:57
На Дніпропетровщині відомо про двох поранених від російських атак
Фото - Сергій Лисак

Російська армія обстріляла 18 червня Нікопольський район на Дніпропетровщині, постраждав чоловік, також стало відомо про пораненого від нічної атаки "Шахедом" на Дніпровський район.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Деталі: За даними місцевої влади, армія РФ атакувала Нікополь, Мирівську, Покровську і Марганецьку громади. Постраждав 37-річний чоловік. Його з осколковими пораненнями доправили до лікарні. Там він перебуває у стані середньої тяжкості.

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На місці влучань виникла пожежа, яку оперативно загасили. Пошкоджені житлова багатоповерхівка й легковий автомобіль.

Через ранішній обстріл Нікополя побиті 14 приватних будинків, знищена господарська споруда, ще чотири – понівечені. Потрощені дві теплиці, гараж, лінії електропередач і газогони.

 
фото - сергій лисак
 
фото - сергій лисак

Дослівно: "До лікарів звернувся 74-річний чоловік, який отримав поранення через нічну атаку "Шахедом" на Дніпровський район. Постраждалому надали меддопомогу, оговтуватися буде вдома".

Теми: Дніпропетровська областьвійна
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