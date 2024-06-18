На Дніпропетровщині відомо про двох поранених від російських атак
Російська армія обстріляла 18 червня Нікопольський район на Дніпропетровщині, постраждав чоловік, також стало відомо про пораненого від нічної атаки "Шахедом" на Дніпровський район.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Деталі: За даними місцевої влади, армія РФ атакувала Нікополь, Мирівську, Покровську і Марганецьку громади. Постраждав 37-річний чоловік. Його з осколковими пораненнями доправили до лікарні. Там він перебуває у стані середньої тяжкості.
На місці влучань виникла пожежа, яку оперативно загасили. Пошкоджені житлова багатоповерхівка й легковий автомобіль.
Через ранішній обстріл Нікополя побиті 14 приватних будинків, знищена господарська споруда, ще чотири – понівечені. Потрощені дві теплиці, гараж, лінії електропередач і газогони.
Дослівно: "До лікарів звернувся 74-річний чоловік, який отримав поранення через нічну атаку "Шахедом" на Дніпровський район. Постраждалому надали меддопомогу, оговтуватися буде вдома".