Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

25.06

Банковский форум

На Днепропетровщине известно о двух раненых от российских атак

Татьяна ОлейникВторник, 18 июня 2024, 18:57
На Днепропетровщине известно о двух раненых от российских атак
Фото - Сергей Лысак

Российская армия обстреляла 18 июня Никопольский район на Днепропетровщине, пострадал мужчина, также стало известно о раненом от ночной атаки "Шахедом" на Днепровский район.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Детали: По данным местных властей, армия РФ атаковала Никополь, Мировскую, Покровскую и Марганецкую общины. Пострадал 37-летний мужчина. Его с осколочными ранениями доставили в больницу. Там он находится в состоянии средней тяжести.

Реклама:

На месте попаданий возник пожар, который оперативно потушили. Повреждены жилая многоэтажка и легковой автомобиль.

Из-за утреннего обстрела Никополя повреждены 14 частных домов, уничтожено хозяйственное сооружение, еще четыре – повреждены. Разбиты две теплицы, гараж, линии электропередач и газопроводы.

 
фото - Сергей Лысак
 
ФОТО - СЕРГЕЙ ЛЫСАК

Дословно: "К врачам обратился 74-летний мужчина, получивший ранение из-за ночной атаки "Шахедом" на Днепровский район. Пострадавшему оказали медпомощь, приходить в себя".

Темы: Днепропетровская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Дагестане в двух городах произошли нападения, убиты и ранены полицейские

DeepState: Россияне заняли Новоалександровку и приблизились к трассе Покровск-Константиновка

В понедельник отключения будут применять в течение всех суток

В Германии предлагают депортировать украинских беженцев без работы

23 июня графики отключений электроэнергии начнут действовать на 8 часов раньше

Воздушные силы поразили пункт управления россиян в Белгородской области

Все новости...
Днепропетровская область
Атака "Шахедов": на Днепропетровщине повреждены дома и авто
Россияне били по Никопольщине: повредили дома и ЛЭП
Россия повредила газопроводы возле Херсона и в Никополе
Последние новости
19:32
видеоВ Дагестане в двух городах произошли нападения, убиты и ранены полицейские
19:31
"Болит в боку, когда бегаю": что это значит и как это предотвратить
19:16
DeepState: Россияне заняли Новоалександровку и приблизились к трассе Покровск-Константиновка
19:13
Европартия либералов призвала ЕС жестко отреагировать на антизападный разворот Грузии
18:56
В Киеве подростка подозревают в избиении бывшего военного
18:53
5 лучших голов 2 тура Евро-2024 по версии Чемпиона, Яремчук возглавил рейтинг
18:40
Очередная проблема Boeing: самолет был вынужден вернуться в аэродром
18:31
Казахский журналист Садыков после покушения находится в глубокой коме – жена
18:30
Космический телескоп Джеймса Уэбба зафиксировал ранее невиданное поведение звезд
18:22
170 французских дипломатов призвали не голосовать за крайних правых
Все новости...
Реклама:
Реклама: