На Днепропетровщине известно о двух раненых от российских атак

Российская армия обстреляла 18 июня Никопольский район на Днепропетровщине, пострадал мужчина, также стало известно о раненом от ночной атаки "Шахедом" на Днепровский район.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Детали: По данным местных властей, армия РФ атаковала Никополь, Мировскую, Покровскую и Марганецкую общины. Пострадал 37-летний мужчина. Его с осколочными ранениями доставили в больницу. Там он находится в состоянии средней тяжести.

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На месте попаданий возник пожар, который оперативно потушили. Повреждены жилая многоэтажка и легковой автомобиль.

Из-за утреннего обстрела Никополя повреждены 14 частных домов, уничтожено хозяйственное сооружение, еще четыре – повреждены. Разбиты две теплицы, гараж, линии электропередач и газопроводы.

фото - Сергей Лысак

ФОТО - СЕРГЕЙ ЛЫСАК

Дословно: "К врачам обратился 74-летний мужчина, получивший ранение из-за ночной атаки "Шахедом" на Днепровский район. Пострадавшему оказали медпомощь, приходить в себя".