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Ворог ударив по Курахівці, Зарічному та Часовому Яру на Донеччині: є загиблий і потерпілі

Валентина РоманенкоВівторок, 18 червня 2024, 19:13
Ворог ударив по Курахівці, Зарічному та Часовому Яру на Донеччині: є загиблий і потерпілі
Графіті на стіні будівлі в Часовому Яру. фото Getty Images

У вівторок 18 червня російські окупаційні війська обстріляли кілька населених пунктів Донеччини та вбили одного мирного мешканця; ще троє людей постраждали.

Джерело: речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва в коментарі "Українській правді"

Деталі: Зранку 18 червня 2024 року російські військові здійснили артилерійський обстріл смт Курахівка. Внаслідок ворожої атаки загинув 70-річний чоловік, ще один місцевий житель отримав травми. Також пошкоджено приватні будинки.

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Під приціл окупантів потрапило і село Зарічне Лиманської територіальної громади. Від влучання засобу ураження отримав тілесні ушкодження чоловік 58 років, який перебував у будинку.

Крім того, російські війська завдали чергового удару по місту Часів Яр, під час якого дістав осколкове поранення містянин 69 років.

Пряма мова: "За вказаними фактами розпочато досудові розслідування за ст. 438 КК України, а саме порушення законів та звичаїв війни".

Теми: Донецька областьвійна
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