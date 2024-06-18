Враг ударил по Кураховке, Заречному и Часовому Яру Донецкой области: есть погибший и пострадавшие

Граффити на стене здания в Часовом Яру. фото Getty Images

Во вторник 18 июня российские оккупационные войска обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области и убили одного мирного жителя; еще три человека пострадали.

Источник: спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева в комментарии "Украинской правде"

Детали: Утром 18 июня 2024 года российские военные совершили артиллерийский обстрел пгт Кураховка. В результате вражеской атаки погиб 70-летний мужчина, еще один местный житель получил травмы. Также повреждены частные дома.

Реклама:

Под прицел оккупантов попало и село Заречное Лиманской территориальной общины. От попадания средства поражения получил телесные повреждения мужчина 58 лет, который находился в доме.

Кроме того, российские войска нанесли очередной удар по городу Часов Яр, во время которого получил осколочное ранение горожанин 69 лет.

Прямая речь: "По указанным фактам начато досудебное расследование по ст. 438 УК Украины, а именно нарушение законов и обычаев войны".