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Враг ударил по Кураховке, Заречному и Часовому Яру Донецкой области: есть погибший и пострадавшие

Валентина РоманенкоВторник, 18 июня 2024, 19:13
Враг ударил по Кураховке, Заречному и Часовому Яру Донецкой области: есть погибший и пострадавшие
Граффити на стене здания в Часовом Яру. фото Getty Images

Во вторник 18 июня российские оккупационные войска обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области и убили одного мирного жителя; еще три человека пострадали.

Источник: спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева в комментарии "Украинской правде"

Детали: Утром 18 июня 2024 года российские военные совершили артиллерийский обстрел пгт Кураховка. В результате вражеской атаки погиб 70-летний мужчина, еще один местный житель получил травмы. Также повреждены частные дома.

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Под прицел оккупантов попало и село Заречное Лиманской территориальной общины. От попадания средства поражения получил телесные повреждения мужчина 58 лет, который находился в доме.

Кроме того, российские войска нанесли очередной удар по городу Часов Яр, во время которого получил осколочное ранение горожанин 69 лет.

Прямая речь: "По указанным фактам начато досудебное расследование по ст. 438 УК Украины, а именно нарушение законов и обычаев войны".

Темы: Донецкая областьвойна
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