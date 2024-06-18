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Міністерство закордонних справ Швеції викликало посла Росії через порушення повітряного простору

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 18 червня 2024, 19:11
Міністерство закордонних справ Швеції викликало посла Росії через порушення повітряного простору
Су-24. Фото - Вікіпедія

Міністерство закордонних справ Швеції, як і анонсувалось, 18 червня викликало посла Росії у зв’язку з порушенням російським бомбардувальником Су-24 шведського повітряного простору минулого тижня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на уряд Швеції

Деталі: У короткій заяві вказано, що російського посла викликали до шведського МЗС "для висловлення протесту проти порушення повітряного простору Швеції".

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Як повідомлялось, Швеція ввечері 14 червня зафіксувала порушення повітряного простору російським бомбардувальником Су-24.

Це перший такий інцидент із 2022 року і перший – після вступу Швеції в НАТО. Шведська сторона назвала дії Росії неприйнятними та непрофесійними.

Минулого тижня про порушення повітряного простору російськими винищувачами говорила також Фінляндія – вона разом зі Швецією стали членами НАТО після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Теми: ШвеціяРосія
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