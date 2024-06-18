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Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России из-за нарушения воздушного пространства

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 18 июня 2024, 19:11
Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России из-за нарушения воздушного пространства
Су-24. Фото - Википедия

Министерство иностранных дел Швеции, как и анонсировалось, 18 июня вызвало посла России в связи с нарушением российским бомбардировщиком Су-24 шведского воздушного пространства на прошлой неделе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на правительство Швеции

Детали: В коротком заявлении указано, что российского посла вызвали в шведский МИД "для выражения протеста против нарушения воздушного пространства Швеции".

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Как сообщалось, Швеция вечером 14 июня зафиксировала нарушение воздушного пространства российским бомбардировщиком Су-24.

Это первый такой инцидент с 2022 года и первый – после вступления Швеции в НАТО. Шведская сторона назвала действия России неприемлемыми и непрофессиональными.

На прошлой неделе о нарушении воздушного пространства российскими истребителями говорила также Финляндия – она вместе со Швецией стали членами НАТО после полномасштабного вторжения России в Украину.

Темы: ШвецияРосcия
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