Зеленський: Знищення поблизу кордону російських цілей справді має значення

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 18 червня відзначив, що знищення поблизу кордону українськими силами російських позицій та пускових установок російських терористів справді має значення.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Ми бачимо, як рішучість світу відкриває нові перспективи для відновлення нашої безпеки. Серед іншого це стосується безпеки Харкова. Знищення поблизу кордону нашими силами, нашими воїнами позицій та пускових установок російських терористів справді має значення. Це спрацьовує. Саме так, як ми й очікували".

Реклама:

Деталі: Зеленський також подякував бійцям 1-го окремого штурмового батальйону, 5-ї окремої штурмової бригади, 25-ї окремої повітрянодесантної бригади, 35-ї, 36-ї і 38-ї окремих бригад морської піхоти, 44-тій артилерійській бригаді, 48-мій механізованій, 57-мій окремій мотопіхотній бригаді, 71-шій єгерській, вісімдесят другій ДШВ, 108-мій ТрО, 110-тій окремій механізованій бригаді.

Також глава держави повідомляє, що Україна продовжила предметно займатися підготовкою наступних наших зовнішніх кроків, зокрема щодо активності між першим та другим самітами миру.

Пряма мова: "Провів нараду з міжнародниками щодо закріплення відповідальних за регіонами, за частинами світу, щоб залучити ще більше учасників до спільної роботи над пунктами Формули миру. Поступово переходимо і до формування груп, які будуть займатися напрацюванням конкретних кроків для відновлення безпеки. Так само, як і перший Саміт миру, що відбувся у Швейцарії, групи мають стати максимально інклюзивними – щоб різні країни та лідери могли проявити себе".