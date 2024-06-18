Зеленский: Уничтожение вблизи границы российских целей действительно имеет значение

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 18 июня отметил, что уничтожение вблизи границы украинскими силами российских позиций и пусковых установок российских террористов действительно имеет значение.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Мы видим, как решимость мира открывает новые перспективы для восстановления нашей безопасности. Среди прочего это касается безопасности Харькова. Уничтожение вблизи границы нашими силами, нашими воинами позиций и пусковых установок российских террористов действительно имеет значение. Это срабатывает. Именно так, как мы и ждали".

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Детали: Зеленский также поблагодарил бойцов 1-го отдельного штурмового батальона, 5-й отдельной штурмовой бригады, 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, 35-й, 36-й и 38-й отдельных бригад морской пехоты, 44-й 4 арты -мой механизированной, 57-й отдельной мотопехотной бригаде, 71-й егерской, восемьдесят второй ДШВ, 108-й ТрО, 110-й отдельной механизированной бригаде.

Также глава государства сообщает, что Украина продолжила предметно заниматься подготовкой следующих наших внешних шагов, в частности, по активности между первым и вторым саммитами мира.

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Прямая речь: "Провел совещание с международниками по закреплению ответственных за регионами, по частям света, чтобы привлечь еще больше участников к совместной работе над пунктами Формулы мира. Постепенно переходим и к формированию групп, которые будут заниматься выработкой конкретных шагов по восстановлению безопасности. Так же , как и состоявшийся в Швейцарии первый Саммит мира, группы должны стать максимально инклюзивными – чтобы разные страны и лидеры могли проявить себя".