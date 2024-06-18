Найбільшу групу Європарламенту поповнили опозиційні до Орбана угорці

Європейська народна партія, яка є найбільшою політичною групою Європарламенту, 18 червня підтримала включення до своїх лав 14 нових євродепутатів, серед яких більшість належать угорській опозиційній силі TISZA.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на сайті ЄНП.

Деталі: До фракції Європейської народної партії долучились усі сім європейських депутатів від TISZA, включно із Петером Мадяром, який де-факто очолює цю політсилу.

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Окрім того, група поповнилась двома представниками Фермерсько-громадянського руху Нідерландів, двома – від чеської партії STAN, та по одному – від Ліберального альянсу Данії, Сімейної партії Німеччини та нідерландському "Новому соціальному контракту".

В ЄНП уточнили, що йдеться лише про приєднання євродепутатів до фракції, а не їхніх партій. Водночас STAN і Сімейна партія Німеччини й до цього входили в політичну групу.

Після "розширення" Європейська народна партія налічує 189 депутатів із усіх країн – членів ЄС і є найбільшою політичною групою в Європейському парламенті.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, угорська партія TISZA досягла успіху на червневих виборах до Європарламенту, отримавши сім мандатів, тоді як партія влади "Фідес" – 11 мандатів.

Більше про результати угорських євровиборів читайте у статті: Провал чи перемога Орбана?

А про те, хто такий Петер Мадяр, – у статті: Альтернатива для Угорщини