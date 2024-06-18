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Крупнейшую группу Европарламента пополнили оппозиционные к Орбану венгры

Олег Павлюк, Станислав ПогориловВторник, 18 июня 2024, 21:33
Крупнейшую группу Европарламента пополнили оппозиционные к Орбану венгры
Фото: сайт ЕНП

Европейская народная партия, которая является крупнейшей политической группой Европарламента, 18 июня поддержала включение в свои ряды 14 новых евродепутатов, среди которых большинство принадлежат венгерской оппозиционной силе TISZA.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сайт ЕНП.

Детали: Во фракцию Европейской народной партии присоединились все семь европейских депутатов от TISZA, включая Петера Мадяра, который де-факто возглавляет эту политсилу.

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Кроме того, группа пополнилась двумя представителями Фермерско-гражданского движения Нидерландов, двумя – от чешской партии STAN, и по одному – от Либерального альянса Дании, Семейной партии Германии и нидерландского "Нового социального контракта".

Темы: ЕНПЕС
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