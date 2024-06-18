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У Росії завели понад 10 тисяч кримінальних справ за відмову від служби в армії – ЗМІ

Тетяна ОлійникВівторок, 18 червня 2024, 22:06
У Росії завели понад 10 тисяч кримінальних справ за відмову від служби в армії – ЗМІ
фото ілюстративне

Від моменту оголошення мобілізації в Росії у вересні 2022 року до військових судів надійшло 10 025 кримінальних справ про відмову від служби – пишуть російські ЗМІ.

Джерело: Медиазона

Деталі: За даними видання, відкрито 9059 справ про самовільне залишення частини, 627 – про невиконання наказу, 339 – про дезертирство. Обвинуваченими у цих справах проходять 10 085 осіб, 8594 з них уже винесені вироки.

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До оголошення мобілізації восени 2022 року російських військових практично не переслідували за відмову від служби.

А лише у травні 2024 року до судів надійшло 929 кримінальних справ. З них про самовільне залишення частини – 844, про невиконання наказу – 43, про дезертирство – 42. Станом на кінець квітня суди ухвалювали по 34-35 вироків на день у таких справах. Найчастіше за такими справами судді виносять умовні вироки, що дозволяє командуванню повертати військовослужбовців на фронт.

Теми: Росія
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