В России возбуждено более 10 тысяч уголовных дел за отказ от службы в армии – СМИ

С момента объявления мобилизации в России в сентябре 2022 года в военные суды поступило 10 025 уголовных дел об отказе от службы – пишут российские СМИ.

Источник: Медиазона

Детали: По данным издания, открыто 9059 дел о самовольном уходе из части, 627 – о неисполнении приказа, 339 – о дезертирстве. Обвиняемыми по этим делам проходят 10085 человек, 8594 из них уже вынесены приговоры.

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До объявления мобилизации осенью 2022 года российские военные практически не преследовались за отказ от службы.

А только в мае 2024 года в суды поступило 929 уголовных дел. Из них о самовольном оставлении части – 844, о неисполнении приказа – 43, о дезертирстве – 42. По состоянию на конец апреля суды выносили по 34-35 приговоров в день по таким делам. Чаще всего по таким делам судьи выносят условные приговоры, позволяющие командованию возвращать военнослужащих на фронт.