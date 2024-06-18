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Синєгубов: У Вовчанську цілодобово точаться вуличні бої

Тетяна ОлійникВівторок, 18 червня 2024, 22:28
Синєгубов: У Вовчанську цілодобово точаться вуличні бої
Фото з Telegram-каналу Олега Синєгубова

Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Вовчанську, як і в попередні тижні, лінія фронту стабілізована по річці Вовча. У місті цілодобово точаться вуличні бої.

Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов в інтерв’ю Укрінформу 

Пряма мова: "Цілодобово точаться вуличні бої. Наші воїни сконцентровані на максимальному знищенні ворожої живої сили та військової техніки. Намагаються покращити і своє тактичне положення. Бої йдуть за кожну вулицю, за кожен будинок".

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Деталі: За його словами, поки триває наступ на півночі, ситуація на Куп’янщині не змінилася: війська РФ не послабили тиску, напрямок дій не змінюється.

Голова ОВА зазначає, що Куп’янський напрямок залишається для окупантів пріоритетнішим за наступ на півночі області, але росіянам там не вдалося просунутися.

Пряма мова: "На Харківському напрямку лінія фронту стабілізована, подальше просування ворога вглиб не допущено. Але ситуація залишається напруженою і складною. Тому що війська РФ, розуміючи, що потрібно й далі тиснути, попри неуспіх, вимушені підтягувати резерви – з Сумського напрямку і з Куп'янського навіть. Ще перевіряємо інформацію, що є й підрозділи, перекинуті з Херсонського напрямку".

ВІДЕО ДНЯ

У районі Липців українські захисники намагаються покращити своє тактичне положення. Крім того, ворог продовжує нищити там цивільну інфраструктуру, переправи через річку Оскіл для того, щоб максимально ускладнити і життя цивільних людей.

Теми: Харківська областьвійнабойові дії
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