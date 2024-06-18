Синегубов: В Волчанске круглосуточно идут уличные бои

Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Волчанске, как и в предыдущие недели, линия фронта стабилизирована по реке Волча. В городе круглосуточно идут уличные бои.

Источник: председатель ОВА Олег Синегубов в интервью Укринформу

Прямая речь: "Круглосуточно идут уличные бои. Наши воины сконцентрированы на максимальном уничтожении вражеской живой силы и военной техники. Пытаются улучшить и свое тактическое положение. Бои идут за каждую улицу, за каждый дом".

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Детали: По его словам, пока продолжается наступление на севере, ситуация в Купянщине не изменилась: войска РФ не ослабили давления, направление действий не меняется.

Глава ОВА отмечает, что Купянское направление остается для оккупантов более приоритетным, чем наступление на севере области, но россиянам там не удалось продвинуться.

Прямая речь: "На Харьковском направлении линия фронта стабилизирована, дальнейшее продвижение врага вглубь не допущено. Но ситуация остается напряженной и сложной. Потому что войска РФ, понимая, что нужно и дальше давить, несмотря на неуспех, вынуждены подтягивать резервы – с Сумского направления и с Купянского даже. Еще проверяем информацию, что есть и подразделения, переброшенные с Херсонского направления.

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В районе Липца украинские защитники пытаются улучшить свое тактическое положение. Кроме того, враг продолжает уничтожать там гражданскую инфраструктуру, переправи через реку Оскол для того, чтобы максимально усложнить и жизнь гражданских людей.