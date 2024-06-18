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Дружина казахського опозиціонера вважає, що до замаху на нього причетний президент Казахстану

Тетяна ОлійникВівторок, 18 червня 2024, 23:14
Дружина казахського опозиціонера вважає, що до замаху на нього причетний президент Казахстану
Айдос і Наталія Садикови. Фото - Facebook Natalya Sadykova

Дружина казахського журналіста Айдоса Садикова, на якого вчинили замах 18 червня у Києві, Наталія повідомила, що її чоловік перебуває в реанімації у важкому стані. Вона також переконана, що до замаху причетний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Джерело: Наталія Садикова у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "З 2018 року, коли Айдос почав випускати медіа "Бәсе", він зібрав велику аудиторію. Він також допомагав людям організовувати протести, ми це також висвітлювали. І останні роки, після революції в Казахстані, Токаєв жорстко зачистив все інформаційне поле: когось засудив, когось підкупив, когось посадив і ми з Айдосом залишались одні, хто критикував владу. Крім цього, ми критикували і путінський режим".

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Деталі: Наталія Садикова пов’язує сьогоднішній замах "винятково з професійною діяльністю" чоловіка. Відео, яке вийшло на Youtube-каналі Садикова 18 червня розповідає, як президент Казахстану став маріонеткою агентів Кремля.

Вона також повідомила, що чоловік перебуває у важкому стані у реанімації, стріляли йому в голову.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ

У Києві у Шевченківському районі вдень 18 червня невідомий підійшов до авто і вистрілив у казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова, який перебував у машині.

Довідка:

Подружжя Садикових у 2014 році переїхало до Києва з Казахстану. Айдос Садиков на батьківщині зазнав кримінального переслідування, як він стверджує, з політичних мотивів.

В Україні вони набули статусу біженців і вели власний Youtube-канал "Бәсе", де піддавали критиці владу Казахстану та олігархів і виступали із підтримкою протестів у Казахстані у 2022 році.

Восени 2023 року Айдос та Наталія Садикови були оголошені казахською владою в розшук за звинуваченням у розпалюванні ворожнечі.

Теми: поліціяопозиціяКазахстан
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