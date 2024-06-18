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Жена казахского оппозиционера считает, что к покушению на него причастен президент Казахстана

Татьяна ОлейникВторник, 18 июня 2024, 23:14
Жена казахского оппозиционера считает, что к покушению на него причастен президент Казахстана
Айдос и Наталья Садыковы. Фото - Facebook Natalya Sadykova

Жена казахского журналиста Айдоса Садыкова, на которого покушались 18 июня в Киеве, Наталья сообщила, что ее муж находится в реанимации в тяжелом состоянии. Она также убеждена, что к покушению причастен президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев.

Источник: Наталья Садыкова в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "С 2018 года, когда Айдос начал выпускать медиа "Бесе", он собрал большую аудиторию. Он также помогал людям организовывать протесты, мы это тоже освещали. И в последние годы, после революции в Казахстане, Токаев жестко зачистил все информационное поле: кого-то осудил, кого-то подкупил, кого-то посадил, и мы с Айдосом оставались одни, кто критиковал власть. Кроме того, мы критиковали и путинский режим".

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Детали: Наталья Садыкова связывает сегодняшнее покушение "исключительно с профессиональной деятельностью" мужа. Вышедшее на Youtube-канале Садыкова видео 18 июня рассказывает, как президент Казахстана стал марионеткой агентов Кремля.

Она также сообщила, что муж находится в тяжелом состоянии в реанимации, стреляли ему в голову.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ

В Киеве в Шевченковском районе днем ​​18 июня неизвестный подошел к автомобилю и выстрелил в находившегося в машине казахского журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова.

Справка:

Супруги Садыковых в 2014 году переехали в Киев из Казахстана. Айдос Садыков на родине подвергся уголовному преследованию, как он утверждает, по политическим мотивам.

В Украине они приобрели статус беженцев и вели собственный Youtube-канал Бәсе, где критиковали власти Казахстана и олигархов и выступали с поддержкой протестов в Казахстане в 2022 году.

Осенью 2023 года Айдос и Наталья Садыковы были объявлены казахскими властями в розыск по обвинению в разжигании вражды.

Темы: полицияоппозицияКазахстан
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