У вівторок росіяни завдали 33 авіаударів і задіяли 482 дрони-камікадзе – Генштаб

У вівторок на фронті сталося 113 боєзіткнень, росіяни завдали 33 авіаційних удари із застосуванням 45 КАБів та задіяли 482 дрони-камікадзе.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Дослівно: "Від початку доби відбулося 113 бойових зіткнень. Російські загарбники завдали по території України 33 авіаційних удари із застосуванням 45 КАБів та задіяли 482 дрони-камікадзе. Також ворог здійснив майже 2900 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах зі ствольної і реактивної артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин".

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Деталі: На Харківському напрямку відбулося шість бойових зіткнень. Українські війська стали на заваді чотирьом атакам росіян у районі Вовчанська. Відбиття ще двох штурмових дій ворога в районах Вовчанська та Липців триває.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до 12. Українські воїни відбили вісім атак противника поблизу Синьківки, Степової Новоселівки та Піщаного, ще чотири боєзіткнення продовжуються.

На Лиманському напрямку ворог 13 разів намагався витіснити захисників із займаних позицій у районах Греківки, Макіївки, Тернів та Серебрянського лісництва. 12 атак відбито українськими захисниками. Ворог успіху не мав. Триває бій на локації Тернів.

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На Сіверському напрямку українські війська відбили 13 атак загарбників поблизу Роздолівки, Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки. Ситуація контрольована, втрат територій і позицій не допущено. Ще два боєзіткнення в районі Верхньокам’янського тривають.

Російський агресор активізувався на Краматорському напрямку. Протягом поточної доби загарбники здійснили шість спроб наблизитися до мікрорайону Новий Часового Яру, чотири з яких відбито захисниками України. Два бойові зіткнення ще тривають.

Крім того, ворог проводить активні штурмові дії поблизу Іванівського, Південного та Нью-Йорка, де на даний час продовжуються дев’ять боїв.

Найгарячішою залишається обстановка на Покровському напрямку, де кількість ворожих штурмів досягла 37. Окупанти намагалися прорвати українську оборону поблизу Олександрополя, Новоолександрівки, Євгенівки, Новоселівки Першої, Новопокровського, Сокола та Карлівки. Сили оборони вживають заходи щодо недопущення просування противника та стабілізації обстановки. Відбито 20 атак, ще 17 боїв продовжуються.

Попередньо, втрати агресора за вівторок на цьому напрямку склали приблизно 180 окупантів убитими та пораненими. Знищено одну МТ-ЛБ, міномет, гармату, чотири авто, пошкоджено два танки росіян.

На Курахівському напрямку три спроби ворога витіснити захисників із займаних позицій у районі Красногорівки успіху не мали. Ще чотири бої тут тривають. Ситуація під контролем Сил оборони. Захисники нищать окупантів. З початку доби загальні втрати росіян становлять 86 осіб. Знищено також автомобіль ворога.

На Времівському напрямку успіху не мали дві штурмові дії загарбників поблизу Урожайного та Новодарівки.

Також зазнали невдачі дві атаки окупантів на Оріхівському напрямку – у районах Новоданилівки та Малої Токмачки.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.