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Во вторник россияне нанесли 33 авиаудара и задействовали 482 дрона-камикадзе – Генштаб

Катерина ТищенкоСреда, 19 июня 2024, 00:29
Во вторник россияне нанесли 33 авиаудара и задействовали 482 дрона-камикадзе – Генштаб
фото Генштаба ВСУ

Во вторник на фронте произошло 113 боестолкновений, россияне нанесли 33 авиационных удара с применением 45 КАБов и задействовали 482 дрона-камикадзе.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Дословно: "С начала суток произошло 113 боевых столкновений. Российские захватчики нанесли по территории Украины 33 авиационных удара с применением 45 КАБов и задействовали 482 дрона-камикадзе. Также враг совершил почти 2900 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах из ствольной и реактивной артиллерии, минометов, стрелкового оружия и вооружения боевых машин".

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Детали: На Харьковском направлении произошло шесть боевых столкновений. Украинские войска помешали четырем атакам россиян в районе Волчанска. Отражение еще двух штурмовых действий врага в районах Волчанска и Липцов продолжается.

На Купянском направлении количество боевых столкновений увеличилось до 12. Украинские воины отбили восемь атак противника вблизи Синьковки, Степной Новоселовки и Песчаного, еще четыре боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении враг 13 раз пытался вытеснить защитников с занимаемых позиций в районах Грековки, Макеевки, Тернов и Серебрянского лесничества. 12 атак отражено украинскими защитниками. Враг успеха не имел. Продолжается бой на локации Тернов.

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На Северском направлении украинские войска отбили 13 атак захватчиков вблизи Раздоловки, Спирного, Верхнекаменского и Выемки. Ситуация контролируемая, потерь территорий и позиций не допущено. Еще два боестолкновения в районе Верхнекаменского продолжаются.

Российский агрессор активизировался на Краматорском направлении. В течение текущих суток захватчики совершили шесть попыток приблизиться к микрорайону Новый Часового Яра, четыре из которых отбиты защитниками Украины. Два боевых столкновения еще продолжаются.

Кроме того, враг проводит активные штурмовые действия вблизи Ивановского, Южного и Нью-Йорка, где в настоящее время продолжаются девять боев.

Самой горячей остается обстановка на Покровском направлении, где количество вражеских штурмов достигло 37. Оккупанты пытались прорвать украинскую оборону вблизи Александрополя, Новоалександровки, Евгеновки, Новоселовки Первой, Новопокровского, Сокола и Карловки. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения противника и стабилизации обстановки. Отбито 20 атак, еще 17 боев продолжаются.

Предварительно, потери агрессора за вторник на этом направлении составили примерно 180 оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожена одна МТ-ЛБ, миномет, пушка, четыре авто, повреждены два танка россиян.

На Кураховском направлении три попытки врага вытеснить защитников с занимаемых позиций в районе Красногоровки успеха не имели. Еще четыре боя здесь продолжаются. Ситуация под контролем Сил обороны. Защитники уничтожают оккупантов. С начала суток общие потери россиян составляют 86 человек. Уничтожен также автомобиль врага.

На Времовском направлении успеха не имели два штурмовых действия захватчиков вблизи Урожайного и Новодаровки.

Также потерпели неудачу две атаки оккупантов на Ореховском направлении – в районах Новоданиловки и Малой Токмачки.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Темы: Генштабвойна
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