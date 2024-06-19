Опонент Орбана проти надання зброї Україні, хоча називає Путіна агресором
Угорський опозиційний політик Петер Мадяр, фактичний керівник партії TISZA, що здобула друге місце на виборах до Європарламенту, підтвердив, що виступає проти відправлення угорських військ або зброї в Україну, хоча й вважає Росію агресором.
Джерело: Мадяр у коментарі журналістам ввечері 18 червня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico
Деталі: Мадяр заявив, що в питанні військової допомоги Україні він і його партія поділяють позицію угорського уряду.
Пряма мова: "Ми не будемо відправляти війська або зброю в Україну з Угорщини. Ви знаєте, в якому непростому становищі перебуває Угорщина в цій війні".
Більше деталей: Угорський опозиціонер водночас підтримав право України на самозахист, назвав правителя Росії Володимира Путіна агресором і заявив, що "незалежність і суверенітет" України захищені на міжнародному рівні.
Мадяр окремо заявив, що прийняття членів його партії у фракцію Європейської народної партії, відомої проукраїнською риторикою, не суперечить позиції TISZA.
"Я думаю, що ЄНП розуміє особливу, непросту ситуацію, в якій опинилася Угорщина у цій війні. Але ми , звичайно, будемо підтримувати український народ усіма іншими способами та інструментами", – запевнив він.
Представник ЄНП, якого цитує Politico, заявив, що розуміє обережність Мадяра в питаннях підтримки України: "Усе, що він говорить про Україну і війну, пропагандистська машина Орбана використовує проти нього".
Що передувало: Угорська партія TISZA досягла успіху на червневих виборах до Європарламенту, отримавши сім мандатів, тоді як партія влади "Фідес" – 11 мандатів.
Більше про результати угорських євровиборів читайте у статті: Провал чи перемога Орбана?
А про те, хто такий Петер Мадяр, – у статті: Альтернатива для Угорщини.