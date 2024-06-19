Оппонент Орбана против предоставления оружия Украине, хотя называет Путина агрессором

Венгерский оппозиционный политик Петер Мадьяр, фактический руководитель партии TISZA, получившей второе место на выборах в Европарламент, подтвердил, что выступает против отправки венгерских войск или оружия в Украину, хотя и считает Россию агрессором.

Источник: Мадьяр в комментарии журналистам вечером 18 июня, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Мадьяр заявил, что в вопросе военной помощи Украине он и его партия разделяют позицию венгерского правительства.

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Прямая речь: "Мы не будем отправлять войска или оружие в Украину из Венгрии. Вы знаете, в каком непростом положении находится Венгрия в этой войне".

Больше деталей: Венгерский оппозиционер в то же время поддержал право Украины на самозащиту, назвал правителя России Владимира Путина агрессором и заявил, что "независимость и суверенитет" Украины защищены на международном уровне.

Мадьяр отдельно заявил, что принятие членов его партии во фракцию Европейской народной партии, известной проукраинской риторикой, не противоречит позиции TISZA.

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"Я думаю, что ЕНП понимает особую, непростую ситуацию, в которой оказалась Венгрия в этой войне. Но мы, конечно, будем поддерживать украинский народ всеми другими способами и инструментами", – заверил он.

Представитель ЕНП, которого цитирует Politico, заявил, что понимает осторожность Петера Мадьяра в вопросах поддержки Украины: "Все, что он говорит об Украине и войне, пропагандистская машина Орбана использует против него".

Что предшествовало: Венгерская партия TISZA достигла успеха на июньских выборах в Европарламент, получив семь мандатов, тогда как партия власти "Фидес" – 11 мандатов.

Больше о результатах венгерских евровыборов читайте в статье Провал или победа Орбана?

А о том, кто такой Петер Мадяр, – в статье Альтернатива для Венгрии.