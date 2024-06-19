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Оппонент Орбана против предоставления оружия Украине, хотя называет Путина агрессором

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоСреда, 19 июня 2024, 02:15
Оппонент Орбана против предоставления оружия Украине, хотя называет Путина агрессором
Петер Мадяр, фото NurPhoto via Getty Images

Венгерский оппозиционный политик Петер Мадьяр, фактический руководитель партии TISZA, получившей второе место на выборах в Европарламент, подтвердил, что выступает против отправки венгерских войск или оружия в Украину, хотя и считает Россию агрессором.

Источник: Мадьяр в комментарии журналистам вечером 18 июня, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Мадьяр заявил, что в вопросе военной помощи Украине он и его партия разделяют позицию венгерского правительства.

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Прямая речь: "Мы не будем отправлять войска или оружие в Украину из Венгрии. Вы знаете, в каком непростом положении находится Венгрия в этой войне".

Больше деталей: Венгерский оппозиционер в то же время поддержал право Украины на самозащиту, назвал правителя России Владимира Путина агрессором и заявил, что "независимость и суверенитет" Украины защищены на международном уровне.

Мадьяр отдельно заявил, что принятие членов его партии во фракцию Европейской народной партии, известной проукраинской риторикой, не противоречит позиции TISZA.

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"Я думаю, что ЕНП понимает особую, непростую ситуацию, в которой оказалась Венгрия в этой войне. Но мы, конечно, будем поддерживать украинский народ всеми другими способами и инструментами", – заверил он.

Представитель ЕНП, которого цитирует Politico, заявил, что понимает осторожность Петера Мадьяра в вопросах поддержки Украины: "Все, что он говорит об Украине и войне, пропагандистская машина Орбана использует против него".

Что предшествовало: Венгерская партия TISZA достигла успеха на июньских выборах в Европарламент, получив семь мандатов, тогда как партия власти "Фидес" – 11 мандатов.

Больше о результатах венгерских евровыборов читайте в статье Провал или победа Орбана?

А о том, кто такой Петер Мадяр, – в статье Альтернатива для Венгрии.

Темы: Венгрияпомощь Украинеоружие
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