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"Шахеди" долетіли на Львівщину, працювала ППО

Катерина ТищенкоСереда, 19 червня 2024, 03:21
Шахеди долетіли на Львівщину, працювала ППО
Збитий "Шахед", ілюстративне фото Getty Images

На Львівщині в ніч на середу працювала протиповітряна оборона по ворожих "Шахедах".

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький, мер Львова Андрій Садовий

Деталі: Козицький повідомляв про "Шахеди" в області, які рухаються в напрямку Львова, а пізніше – про ворожий безпілотник в околицях Львова. 

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Мер міста Андрій Садовий повідомив про "Шахеди" в регіоні й попросив не знімати роботу ППО.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: О 3:35 на Львівщині скасували повітряну тривогу.

Теми: ЛьвівЛьвівщинабезпілотникиППО
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