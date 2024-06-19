"Шахеди" долетіли на Львівщину, працювала ППО
Середа, 19 червня 2024, 03:21
На Львівщині в ніч на середу працювала протиповітряна оборона по ворожих "Шахедах".
Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький, мер Львова Андрій Садовий
Деталі: Козицький повідомляв про "Шахеди" в області, які рухаються в напрямку Львова, а пізніше – про ворожий безпілотник в околицях Львова.
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Мер міста Андрій Садовий повідомив про "Шахеди" в регіоні й попросив не знімати роботу ППО.
#Львів— Андрій Садовий (@AndriySadovyi) June 19, 2024
4 шахеди в нашому регіоні.
Двоє з них кружляють на межі міста.
Можлива робота ППО. Прошу не знімати і залишатись у безпечному місці!
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Оновлено: О 3:35 на Львівщині скасували повітряну тривогу.