"Шахеди" долетіли на Львівщину, працювала ППО

На Львівщині в ніч на середу працювала протиповітряна оборона по ворожих "Шахедах".

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький, мер Львова Андрій Садовий

Деталі: Козицький повідомляв про "Шахеди" в області, які рухаються в напрямку Львова, а пізніше – про ворожий безпілотник в околицях Львова.

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Мер міста Андрій Садовий повідомив про "Шахеди" в регіоні й попросив не знімати роботу ППО.

#Львів

4 шахеди в нашому регіоні.

Двоє з них кружляють на межі міста.

Можлива робота ППО. Прошу не знімати і залишатись у безпечному місці! — Андрій Садовий (@AndriySadovyi) June 19, 2024

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: О 3:35 на Львівщині скасували повітряну тривогу.